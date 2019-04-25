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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу"

В матче 25-го тура чемпионата России "Арсенал" в Туле одержал победу над "Спартаком".

Чемпионат России

25 тур

"Арсенал" – "Спартак" 3:0

Голы: Кангва, 6, Ткачёв, 24, Мирзов, 37 (пен).

"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).

"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко, 22, Костадинов, 60.
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 22:22
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(2)
#16  panin  Красноярск (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Хороший матч. Арсенал пятым будет


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#15  Sashass   (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
«Зенит»
как теперь в глаза Кононову смотреть...в эти безмерно грустные
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#14  лад  USSR (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Что это было? Спартак уже завершил сезон?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#13  pikaldi  voronezh (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
«Спартак»
yanus0407,
а нечего сказать
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#12  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Конские бомжемрази и подпевающая им деревня,давайте,отблюйтесь по-быстрому.Потм мы,спартачи,обсудим игру


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#11  Марципан  Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Думаю это была последняя игра под руководством Кононова.
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
#10  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В этом туре почти все фавориты победили. ЦСКА и Оренбург только неприятно удивили.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#9  MAG554  UdSSR (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что сказать. Результат по делу. С травмой Рассказова минус оба фланга. Айртон потерялся справа, Комбаров традиционно слабо на своем левом. Думаю Мирзов контракт у Федуна выбил этим матчем )
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#8  Skald  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Манекен челлендж...
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#7  Зыгмантович   (Сегодня, 22:24)
  • -1
  •  (1)
online

УЩЕРБНЫХ СВИНЕЙ ПОЖАЛЕЛИ НЕ СТАЛИ ДОБИВАТЬ
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#6  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 22:24)
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online

Что там с "я не устану повторять?"


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 22:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну не могут месячные начаться у всей команды в один день... Ну не могут... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Irbis   (Сегодня, 22:23)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Браво Тула!
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#3  xxd   (Сегодня, 22:23)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
#ФедунверниКарреру

P.s. мясные сочувствую вам, команда мертвая.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:23)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то давно Назарова не слышно...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  pikaldi  voronezh (Сегодня, 22:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
даже не удивило
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
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