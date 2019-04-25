Россия РПЛ 2018/19
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20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу"
В матче 25-го тура чемпионата России "Арсенал" в Туле одержал победу над "Спартаком".
Чемпионат России
25 тур
"Арсенал" – "Спартак" 3:0
Голы: Кангва, 6, Ткачёв, 24, Мирзов, 37 (пен).
"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).
"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.
Предупреждения: Горбатенко, 22, Костадинов, 60.
Чемпионат России
25 тур
"Арсенал" – "Спартак" 3:0
Голы: Кангва, 6, Ткачёв, 24, Мирзов, 37 (пен).
"Арсенал": Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).
"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.
Предупреждения: Горбатенко, 22, Костадинов, 60.
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