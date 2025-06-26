- Горшков присоединился к команде раньше запланированного? Это его инициатива. Он вернулся в Санкт-Петербург, и поскольку уже находился здесь, изъявил желание начать работать. Мы, конечно, оказались не против. Кстати, так же поступил и Максим Глушенков, который тоже со вчерашнего дня начал работать немного раньше.
Напомним, во время международного перерыва на матчи сборных в июне национальная команда России провела две контрольные встречи. 6 июня подопечные Валерия Карпина сыграли на своем поле вничью с Нигерией (1:1), а 10-го числа разгромили в гостях сборную Белоруссии со счетом 4:1. Защитник "Зенита" Юрия Горшков провел на поле 75 минут и отметился голевой передачей. Форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков сыграл 61 минуту и не отличился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Глушенков и Горшков начали тренировки с "Зенитом" раньше запланированного срока
Наставник "Зенита" Сергей Семак сообщил, что вингер Максим Глушенков и защитник Юрий Горшков начали работу с командой раньше, чем было запланировано.
Фото: сборная России