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Агент Олусегуна подтвердил интерес к игроку "Краснодара" четырех клубов из Англии

Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы вингера "Краснодара" Олакунле Олусегуна сообщил, что в его клиенте заинтересованы клубы из Чемпионшипа.
Фото: ФК "Краснодар"
"Действительно, есть интерес к Олусегуну от "Ковентри", "Саутгемптона", КПР и "Уотфорда". Но не более того", - передает слова агента "СЭ".

Олакунле Олусегун, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Краснодар" летом 2022 года. Контракт нигерийца с российским клубом действует до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 28 матчах за "быков" во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и помог команде завоевать золотые медали РПЛ.

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