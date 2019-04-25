Россия РПЛ 2018/19
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Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле
Из-за домашнего успеха «Арсенал» почти догнал «красно-белых» в таблице. Такими темпами Народная команда может остаться и без Лиги Европы, но, скорее всего, она останется без тренера. О сокрушительном провале, который почти наверняка закончится увольнением.
Карреру сняли за 2:3 от Тулы дома
Ещё осенью, когда Массимо Каррера пытался удержать разваливающийся «Спартак», Кононов приезжал в Москву вместе с «Арсеналом». «Красно-белые» тогда проиграли – раскованные Мирзов, Лесовой и Ожегович, воспользовавшись разбродом в умах и обороне соперника, забили по мячу и дали Леониду Федуну решающий повод расстаться с итальянским наставником.
Теперь Кононов возвращался в Тулу, но на месте Карреры был уже он. И дела по сравнению с осенью у него лучше не стали. В случае поражения от «Арсенала» он почти гарантированно оставался без команды: уплывающей Лигой Чемпионов при помпезных обещаниях Кононова московское руководство довольным быть не могло.
Так что Тула второй раз за сезон решала судьбу главного рулевого в «Спартаке».
И кто здесь фаворит?
«Арсенал» с Черевченко стал ещё мощнее, чем он был при Кононове. Весной «пушкари» в чемпионате вообще не проигрывали. Но такого яркого начала от хозяев поля, наверное, не мог пожелать бы даже самый ярый фанат «Арсенала».
Уже на первой минуте Джорджевич бил из штрафной в ближний угол, но взял чуть выше. Через пять минут Кангва открыл счёт: и Джикия, и Дмитрий Комбаров освободили сопернику место в штрафной и даже не пытались приблизиться к нему, так что всё для игрока Тулы получилось комфортно. Было ещё много моментов – тот же выход один на один Джорджевича. Всё это привело к тому, что ещё до перерыва счёт «Арсенал» сделал 3:0.
Преимущество хозяев на протяжении первого тайма никуда не ушло. «Спартак» ничего не придумал и вообще не добирался до чужих ворот – только после углового отличная возможность была у Зе Луиша, но на ленточке выручил опять Джорджевич.
Ждём Мирзова в «Спартаке»
На левом фланге Тулы разрывал Мирзов. Против него играл Айртон, которого Кононов передвинул направо, и противопоставить огненному полузащитнику бразилец ничего не мог. Сначала Резиуан сделал голевую на Ткачёва, прострелившего Максименко в ближнем бою, а затем сам заработал и реализовал пенальти (снова привет вялому Айртону).
Уже в самом конце встречи Мирзов, как показалось, заработал ещё один одиннадцатиметровый - на этот раз на Максименко. Но Вилков второй раз на точку указывать не стал.
Не самое удачное время для дебюта
Из-за травм Кононов лишился основных Ильи Кутепова и Сальваторе Боккетти, а ещё опять вылетел Самюэль Жиго, так что заранее было известно, что в Туле дебютирует молодой Гапонов.
Первый тайм защитника за основную команду получился тяжёлым. В случае со вторым голом он слишком прижался к центру и не помешал подошедшему вплотную к вратарю Ткачёву. Не сумел подсобить и в моменте, когда Мирзов зарабатывал пенальти: защитник подоспел и даже успел сделать подбор, но было слишком поздно.
Этим же Мирзовым Гапонов был обыгран внутри штрафной на скорости, но тогда подстраховал Джикия.
Сокрушительным такое начало не назовёшь (тот же опытный Джикия в первом голе тоже не особо вывез), но и приятного в нём мало.
Виноват только Кононов?
Очевидно, что команда не совсем понимала, как именно ей двигаться. Например, московские защитники почему-то не могли сделать нормальную передачу на Зобнина, который традиционно хорош в продвижении, и Роман раз за разом получал мяч спиной и под давлением. В итоге стопорился выход из обороны и туляки подбирали мячи ещё на чужой половине.
Эта проблема была решена только во втором тайме. Потому что хозяева уже не давили так высоко.
Но не Кононов, а Мельгарехо позволил себе беспрецедентные 8 потерь мяча. Это Гулиева одним движением убирал Горбатенко, а сам Аяз порол на старте, наверное, половину всех передач. Наверное, не в силах Кононова и взбодрить Дмитрия Комбарова, потому что припарки в таких случаях уже не работают. Ну и что делать с Айртоном, который отдал Мирзову всё что только мог, - тоже загадка.
Или вот - роскошный приём от Мелкадзе, насчёт зарплаты которого столько пересудов последние недели. Конкретно в этом эпизоде был офсайд, но техническое действие мы оценить в состоянии.
В этом время с другой стороны с бешеной мотивацией рвался вперёд Мирзов, о котором мы уже говорили, Беляев и Альварес испелеляли всё перед своей штрафной, а Костадинов с разбитым лицом показывал в команде лучшие цифры по перехватам.
***
Второй тайм, как говорят в таких случаях, оказался формальностью. «Арсенал» не захотел совершать подвиги дальше, поэтому откатился и начал ждать. «Спартак» получил пространство и возможность разбегаться, но пользоваться этим «красно-белые» за перерыв не научились. Заменивший Гулиева Глушаков был лучше, но не настолько, чтобы переломить такую встречу.
В итоге «Спартак» хватило только на удар Дмитрия Комбарова со штрафного. И по такой игре иногда здорово убегавший «Арсенал» оставался острее.
Как и в чемпионском сезоне, «красно-белые» получили в Туле три безответных гола. Карреру уволили после 2:3 дома. Какое решение примет руководство по Кононову?
«Арсенал» почти догнал Народную команду в таблице. Если и дальше пойдет так, Кононов может остаться даже без Лиги Европы.
Хотя, скорее всего, Кононов останется не без Лиги Европы, а без «Спартака».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Карреру сняли за 2:3 от Тулы дома
Ещё осенью, когда Массимо Каррера пытался удержать разваливающийся «Спартак», Кононов приезжал в Москву вместе с «Арсеналом». «Красно-белые» тогда проиграли – раскованные Мирзов, Лесовой и Ожегович, воспользовавшись разбродом в умах и обороне соперника, забили по мячу и дали Леониду Федуну решающий повод расстаться с итальянским наставником.
Теперь Кононов возвращался в Тулу, но на месте Карреры был уже он. И дела по сравнению с осенью у него лучше не стали. В случае поражения от «Арсенала» он почти гарантированно оставался без команды: уплывающей Лигой Чемпионов при помпезных обещаниях Кононова московское руководство довольным быть не могло.
Так что Тула второй раз за сезон решала судьбу главного рулевого в «Спартаке».
И кто здесь фаворит?
«Арсенал» с Черевченко стал ещё мощнее, чем он был при Кононове. Весной «пушкари» в чемпионате вообще не проигрывали. Но такого яркого начала от хозяев поля, наверное, не мог пожелать бы даже самый ярый фанат «Арсенала».
Уже на первой минуте Джорджевич бил из штрафной в ближний угол, но взял чуть выше. Через пять минут Кангва открыл счёт: и Джикия, и Дмитрий Комбаров освободили сопернику место в штрафной и даже не пытались приблизиться к нему, так что всё для игрока Тулы получилось комфортно. Было ещё много моментов – тот же выход один на один Джорджевича. Всё это привело к тому, что ещё до перерыва счёт «Арсенал» сделал 3:0.
Сколько можно? pic.twitter.com/TypZFXvbQY— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) April 25, 2019
Преимущество хозяев на протяжении первого тайма никуда не ушло. «Спартак» ничего не придумал и вообще не добирался до чужих ворот – только после углового отличная возможность была у Зе Луиша, но на ленточке выручил опять Джорджевич.
Ждём Мирзова в «Спартаке»
На левом фланге Тулы разрывал Мирзов. Против него играл Айртон, которого Кононов передвинул направо, и противопоставить огненному полузащитнику бразилец ничего не мог. Сначала Резиуан сделал голевую на Ткачёва, прострелившего Максименко в ближнем бою, а затем сам заработал и реализовал пенальти (снова привет вялому Айртону).
Уже в самом конце встречи Мирзов, как показалось, заработал ещё один одиннадцатиметровый - на этот раз на Максименко. Но Вилков второй раз на точку указывать не стал.
Не самое удачное время для дебюта
Из-за травм Кононов лишился основных Ильи Кутепова и Сальваторе Боккетти, а ещё опять вылетел Самюэль Жиго, так что заранее было известно, что в Туле дебютирует молодой Гапонов.
Первый тайм защитника за основную команду получился тяжёлым. В случае со вторым голом он слишком прижался к центру и не помешал подошедшему вплотную к вратарю Ткачёву. Не сумел подсобить и в моменте, когда Мирзов зарабатывал пенальти: защитник подоспел и даже успел сделать подбор, но было слишком поздно.
Этим же Мирзовым Гапонов был обыгран внутри штрафной на скорости, но тогда подстраховал Джикия.
Сокрушительным такое начало не назовёшь (тот же опытный Джикия в первом голе тоже не особо вывез), но и приятного в нём мало.
Виноват только Кононов?
Очевидно, что команда не совсем понимала, как именно ей двигаться. Например, московские защитники почему-то не могли сделать нормальную передачу на Зобнина, который традиционно хорош в продвижении, и Роман раз за разом получал мяч спиной и под давлением. В итоге стопорился выход из обороны и туляки подбирали мячи ещё на чужой половине.
Эта проблема была решена только во втором тайме. Потому что хозяева уже не давили так высоко.
В Кононова полетел красно-белый шарф pic.twitter.com/qxO27yszQm— Максим Пахомов (@mpahoomov) April 25, 2019
Но не Кононов, а Мельгарехо позволил себе беспрецедентные 8 потерь мяча. Это Гулиева одним движением убирал Горбатенко, а сам Аяз порол на старте, наверное, половину всех передач. Наверное, не в силах Кононова и взбодрить Дмитрия Комбарова, потому что припарки в таких случаях уже не работают. Ну и что делать с Айртоном, который отдал Мирзову всё что только мог, - тоже загадка.
Или вот - роскошный приём от Мелкадзе, насчёт зарплаты которого столько пересудов последние недели. Конкретно в этом эпизоде был офсайд, но техническое действие мы оценить в состоянии.
Жора Мелкадзе, форвард, вышел один на один pic.twitter.com/UyuSYwI9xW— Gleb Chernyavskiy (@glebke) April 25, 2019
В этом время с другой стороны с бешеной мотивацией рвался вперёд Мирзов, о котором мы уже говорили, Беляев и Альварес испелеляли всё перед своей штрафной, а Костадинов с разбитым лицом показывал в команде лучшие цифры по перехватам.
***
Второй тайм, как говорят в таких случаях, оказался формальностью. «Арсенал» не захотел совершать подвиги дальше, поэтому откатился и начал ждать. «Спартак» получил пространство и возможность разбегаться, но пользоваться этим «красно-белые» за перерыв не научились. Заменивший Гулиева Глушаков был лучше, но не настолько, чтобы переломить такую встречу.
В итоге «Спартак» хватило только на удар Дмитрия Комбарова со штрафного. И по такой игре иногда здорово убегавший «Арсенал» оставался острее.
Как и в чемпионском сезоне, «красно-белые» получили в Туле три безответных гола. Карреру уволили после 2:3 дома. Какое решение примет руководство по Кононову?
«Арсенал» почти догнал Народную команду в таблице. Если и дальше пойдет так, Кононов может остаться даже без Лиги Европы.
Хотя, скорее всего, Кононов останется не без Лиги Европы, а без «Спартака».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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