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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет команду по окончании сезона, утверждает Чемпионат.

Решение по хавбеку принципиальное. Руководство не устраивают спортивные показатели игрока. Также велика вероятность того, что команду покинет Дмитрий Комбаров. Правда, при определенных сценариях левый защитник может остаться.

Помимо всего прочего "Спартак" хочет продать полузащитников Софьяна Ханни, Александра Ташаева, а также находящихся в аренде в "Крыльях Советов" Джано Ананидзе и Артема Тимофеева.
Теги: Спартак Глушаков Комбаров Д.
Сегодня, 14:30
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7
(1)
#7  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 14:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: P. Holmberg
Глушак хоть еще пытается в футбол играть.

выше головы не прыгнешь. вот Березы и Игнаш честно сказали - не тянем, извините. На одном желании далеко не уехать.
По комбарову тут всё давно понятно. любой из молодых будет не хуже для лавки.с Джано тоже понятно все.
Тимофеев не молодеет.выше уровня лавки играть не станет
а вот Ханни и Ташаев - столько слов было про их переходы. особенно на тему Ташаева...карма, тут ничего не попишешь
вместо Ханни в списке должен быть Мельгарехо, если судить по последним играм
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:43)
  • +2
  •  (6)

Глушак хоть еще пытается в футбол играть. А вот Комбаров- просто дно, нереальное. Ну полный абзац в игре с Тулой.
В Спартаке все рано или поздно начинают стремительно деградировать. Зобнин уже начал приближаться к уровню- дно.Он и раньше был тупым, но стартаельным. Мог мячик отобрать, протащить до чужой штрайной. А дальше не знал , что делать.
Сейчас уже и мячик зацепить не может, Бегать тоже перестал.
В следующем году и Джикия станет дном.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  -Steed-   (Сегодня, 14:41)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
как старую ссаную тряпку выкидывают дениску...


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#4  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:41)
  • -1
  •  (3)

Цитата: DimonYA
дошло наконец что Каррера был прав ) да и при нем выходили 4 воспитанника в основе

толку то от твоих ВОСПИТАННИКОВ ? Если результата они не давали и дадут . Тем более , ставить воспитанников была идея руководства. Итальянец себя пытался обезопасить этими решениями , зарабатывал баллы у руководства . И конечно же смешно , в чем же Каррера был прав ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#3  Ditrih   (Сегодня, 14:38)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
гуимплен и комбарик-это груз на плечах чпортака.ЗА БОРТ!!!!
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#2  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 14:37)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
дошло наконец что Каррера был прав ) да и при нем выходили 4 воспитанника в основе
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Какая собака тогда с Дениской новый контракт на таких кабальных условиях продвинула?
Глушаку можно завязывать играть, деньги еще долго будут капать на счет.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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