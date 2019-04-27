Россия РПЛ 2018/19
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14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (7)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (7)
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Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
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Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (12)
10:03
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Вчера, 21:05
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается (1)
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается (1)
Вчера, 20:51
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Сергей Шустиков: стадион "Торпедо" - лучший в мире! (6)
Вчера, 20:37
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Вчера, 20:20
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В Москве состоялась презентация нового стадиона "Торпедо" (4)
Вчера, 20:16
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Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже
Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет команду по окончании сезона, утверждает Чемпионат.
Решение по хавбеку принципиальное. Руководство не устраивают спортивные показатели игрока. Также велика вероятность того, что команду покинет Дмитрий Комбаров. Правда, при определенных сценариях левый защитник может остаться.
Помимо всего прочего "Спартак" хочет продать полузащитников Софьяна Ханни, Александра Ташаева, а также находящихся в аренде в "Крыльях Советов" Джано Ананидзе и Артема Тимофеева.
Решение по хавбеку принципиальное. Руководство не устраивают спортивные показатели игрока. Также велика вероятность того, что команду покинет Дмитрий Комбаров. Правда, при определенных сценариях левый защитник может остаться.
Помимо всего прочего "Спартак" хочет продать полузащитников Софьяна Ханни, Александра Ташаева, а также находящихся в аренде в "Крыльях Советов" Джано Ананидзе и Артема Тимофеева.
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