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Оренбург
Ростов
Ахмат
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Рубин
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Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Игрок "Анжи" рассказал, как живет, не получая зарплату 8 месяцев

Нападающий махачкалинского "Анжи" Гамид Агаларов рассказал о финансовых проблемах в клубе.

Футболист заявил, что игроки команды не получают зарплату восемь месяцев.

"Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать", — цитирует Агаларова газета "Известия".
Теги: Анжи
Сегодня, 14:42
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