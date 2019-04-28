Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Уфа" - "Урал": стали известны стартовые составы

"Уфа" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Никитин, Неделчару, Круговой, Йокич – Ванек, Карп, Сысуев – Игбун, Вомбергар.

"Урал": Годзюр – Меркулов, Брызгалов, Ароян, Кулаков – Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Бикфалви – Панюков.
Теги: Уфа Урал
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