Со скрипом: Фарфан вновь спас «Локомотив» от неприятностей, гонка продолжается

Карта касаний мяча Смоловым

«Локомотив» одержал тяжелейшую победу над «Енисеем» и сохранил шансы на чемпионство. После неудачного первого тайма Юрий Сёмин явно решил устроить разнос своим подопечным: в перерыве хозяева провели двойную замену. В итоге важнейшую победу москвичам принёс Джефферсон Фарфан, который вновь стал главным героем матча «Локо».– о сложной победе «Локо».В прошлом туре «Локомотив» не без труда победил «Ростов» со счётом 2:1. Сёмин задействовал лишь одного запасного, да и провёл эту замену уже в компенсированное время. На вопрос о том, почему Фёдор Смолов так и не появился на поле, наставник «Локо» ответа не дал. Рулевой «Локомотива» ограничился фразой о том, что это является внутренним вопросом команды.Сложно сказать, что именно происходит со Смоловым, но очевидно, что главный тренер москвичей игрой форварда недоволен. В матче с «Енисеем», который замыкает турнирную таблицу, Смолов вышел в стартовом составе, но на второй тайм уже не вышел. Замена нападающего напрашивалась: за 45 минут времени Смолов не нанёс ни одного удара по воротам соперника. Из 12 передач Смолова лишь одна была потенциально голевой. Фёдор за весь тайм лишь 20 раз встретился с мячом, но ни разу не получил его в чужой штрафной. Весьма скромный «улов» для игрока, претендующего на роль главной звезды команды.После перерыва центрфорварда по традиции досталась Фарфану. Антонио Эдер так и остался сидеть на скамейке, а Сёмин не задействовал португальца даже когда дела были совсем плохи. И проверенное оружие в итоге дало результат. У Фарфана за матч было 49 касаний и 5 ударов по воротам, пусть и во втором тайме он бил лишь однажды, зато как! Перуанец принёс своей команде победу после того, как мастерски сыграл в чужой штрафной. Приём, обработка и мощнейший выстрел в ближний угол. В таком голе даже вряд ли стоит винить голкипера «Енисея» Юрия Нестеренко.Ещё одним героем в составе «Локо» стал Алексей Миранчук. Брат провёл великолепный матч, записал на свой счёт прекрасный ассист в эпизоде со вторым голом, да и вообще был настоящим дирижёром атак москвичей. За матч он отдал 60 передач (лучший показатель в составе обеих команд), да ещё и 6 из них были обостряющими и потенциально голевыми. Впечатляет и тепловая карта Алексея.Главным антигероем, вернее, неудачником матча стал Валерий Кичин. Капитан «Енисея» фактически принял участие в обоих голах соперника. Сперва Кичин крайне прерывал прострел с фланга, отправив мяч в собственные ворота (да ещё и пробил между ног Нестеренко!), а затем не смог остановить Алексея Миранчука в эпизоде со вторым мячом. Конечно, Кичину в той атаке хозяев нужно было обязательно фолить: Миранчук выбегал на открытое пространство, а о силе «Локо» в контратаках известно всем.У «Енисея» был реальный шанс набрать очки и сохранить интригу. Впрочем, спастись красноярским футболистам будет крайне сложно в любом случае. Часом ранее «Уфа» разгромила «Урал» и оторвалась от «Енисея» уже на девять очков. Учитывая этот результат, стремление «Енисея» рисковать в концовке с «Локомотивом» было вполне оправданным. Ничья толком ничего не меняла для красноярцев. Разве что добавляла уверенности в собственных силах.Для «Локомотива» победа была очень важна. Москвичи продолжают погоню за «Зенитом», хотя и вряд ли сумеют остановить питерцев. Символично, что после окончания матча на арене заиграла песня группы Scooter How Much is the Fish. Одна из строк песни гласит “the chase is better than the catch” (погоня лучше результата). Действительно, «Локомотив» продолжает погоню, а, зная упорство Сёмина, нет сомнений, что именно этого он будет требовать от своих подопечных.Важнейший матч «Локомотив» проведёт в следующем туре, когда в гостях сыграет с разогнавшимся «Арсеналом». Зато заканчивать сезон «Локо» будет поединками с «Рубином», «Уралом» и «Уфой», в которых реально набрать девять очков.Кичин, 67 (автогол), Костюков, 84, Фарфан, 88Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов (Фернандеш, 46), Игнатьев (Идову, 71), Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Жамалетдинов, 46), Фарфан.Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).Зотов, 31, Грицаенко, 41, Кичин, 54, Баринов, 75, Зотов, 81