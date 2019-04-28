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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Вильмар Барриос: думаю, у "Зенита" всё получится в Лиге чемпионов

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился ожиданиями от выступлений команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.

"Играя в Колумбии, а потом в Аргентине, я мечтал когда-нибудь выйти на поле в матче Лиги чемпионов. И вот я здесь, а у "Зенита" есть шанс попасть в этот турнир. Думаю, в Лиге чемпионов у нас всё получится, как мы мечтаем. Вне зависимости от того, с кем сыграем. Надо только выкладываться на сто процентов, биться в каждом эпизоде", - цитирует Барриоса "Чемпионат.сом".
Теги: Барриос Зенит
Сегодня, 20:17
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23
(1)
#23  rwspartach  Россия (Сегодня, 21:45)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Irbis
Вашей знаменитой игры не хватает чтоб за тройку бороться

О какой "знаменитой" игре в нынешнем состоянии может идти речь,если в клубе сейчас разруха? Естественно,Спартак и ЛЕ сейчас не достоин даже.
Ещё скажи,что по игре вашей команды я не прав.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#22  Irbis   (Сегодня, 21:41)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
rwspartach,
Вашей знаменитой игры не хватает чтоб за тройку бороться

Яamon,

Ты явно страдаешь манией заговоров и видишь там их где их нет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#21  rwspartach  Россия (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Для того,чтобы всё нормально получилось в ЛЧ, вашей примитивной игры навесами да забросами явно маловато будет...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#20  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:32)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Собаки лают, свиньи хрюкают, а чемпионский караван идёт к своей цели... smile


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#19  Яamon   (Сегодня, 21:28)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kronos
Вот ты опять тут трешь
Зенит уже проходил Вильяреал, когда завоевал Кубок Уефа
И тогда он еще прошел Марсель, Байер, Баварию (4 - 0 между прочим)),
И Глазко-Рейнджерс

Следи за РЖД

я вижу, что ты парень адекватный, но считаю, что тебе не хватает объективности. после матча с минским динамо я бы на твоем месте бросил болеть за этот нац.проект

Цитата: Irbis
Локомотив тоже играть будет в лч не дай боже чтоб там попалось порту Шальке и.т.д

могу ручаться только за то, что игры с этими командами будут честными. это уже неплохо
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#18  Sashass   (Сегодня, 21:21)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
во главе бабьего взвода.

laughing варежки сыми! laughing (с).
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#17  teacher   (Сегодня, 21:21)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Яamon][quote=guns111]Вам там вообще делать нечего, вечночмошные участники[/quote]
только-только из пердива выползли, а гонорку-то сколько у оседлавших газовую трубу! куйня, искусственно раздутая[/

Смешно право, от пятого колеса слышать!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#16  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
обязательно получится, если три динамо из минска в группе будет. а если хоть один вильярреал - пиши пропало


Вот ты опять тут трешь
Зенит уже проходил Вильяреал, когда завоевал Кубок Уефа
И тогда он еще прошел Марсель, Байер, Баварию (4 - 0 между прочим)),
И Глазко-Рейнджерс

Следи за РЖД
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#15  Irbis   (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Яamon,
Локомотив тоже играть будет в лч не дай боже чтоб там попалось порту Шальке и.т.д
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 21:18)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Вы вообще кто?? Промежуточная подстилка, судейский выпердышь.

Во во, Локо, это судейский выпердыш, с Яшкой-артеллеристом Палычем, во главе бабьего взвода.My Webpage


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  Яamon   (Сегодня, 21:10)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: guns111
Чаю принеси, дамочка

лососни тунца, мешок
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 21:06)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
обязательно получится, если три динамо из минска в группе будет. а если хоть один вильярреал - пиши пропало

Чаю принеси, дамочка


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  Яamon   (Сегодня, 21:06)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: guns111
Вам там вообще делать нечего, вечночмошные участники

только-только из пердива выползли, а гонорку-то сколько у оседлавших газовую трубу! куйня, искусственно раздутая
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  guns111  Выборг (Сегодня, 21:04)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Господа, не надо переживать из-за какого-то уе.ана!

Скорее уе..нки


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#9  Яamon   (Сегодня, 21:03)
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
обязательно получится, если три динамо из минска в группе будет. а если хоть один вильярреал - пиши пропало
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#8  Sashass   (Сегодня, 21:00)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
В этой теме собралось столько "культурных" питерастов, это рекорд какой-то.

Вы, молодец! Очень толерантно высказываетесь...белоглазый ты пи.дарас
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#7  teacher   (Сегодня, 20:58)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
В этой теме собралось столько "культурных" питерастов, это рекорд какой-то.

Господа, не надо переживать из-за какого-то уе.ана!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:52)
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
В этой теме собралось столько "культурных" питерастов, это рекорд какой-то.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Группу купят полегче и все будет.
Но если вас Крылья возили, то особо надеяться вам нечего.

Иди отсюда на куй!! Ссаная деффка!! В каждой ветке Зенита торчишь и ноешь, подстилка паровозная. Иди дрочи на отскок с Енисеем.
Вы на каком месте в рейтинге УЕФА?? Вы какое место в ЛЧ в группе заняли??? Вы вообще кто?? Промежуточная подстилка, судейский выпердышь. Залезь туда откуда вылез.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Сегодня, 20:46)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Группу купят полегче и все будет.
Но если вас Крылья возили, то особо надеяться вам нечего.

Вам там вообще делать нечего, вечночмошные участники. Хоть бы что там показали.


--------------------
Хватит качать народную нефть!
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  Sashass   (Сегодня, 20:37)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Группу купят полегче и все будет

на всякий случай парочку групп прикупить надо confused
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:24)
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Группу купят полегче и все будет.

и почем берут?
вам "группа полегче" как-то не особо помогла
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:23)
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
Группу купят полегче и все будет.
Но если вас Крылья возили, то особо надеяться вам нечего.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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