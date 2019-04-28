Россия РПЛ 2018/19
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Вильмар Барриос: думаю, у "Зенита" всё получится в Лиге чемпионов
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился ожиданиями от выступлений команды в следующем сезоне Лиги чемпионов.
"Играя в Колумбии, а потом в Аргентине, я мечтал когда-нибудь выйти на поле в матче Лиги чемпионов. И вот я здесь, а у "Зенита" есть шанс попасть в этот турнир. Думаю, в Лиге чемпионов у нас всё получится, как мы мечтаем. Вне зависимости от того, с кем сыграем. Надо только выкладываться на сто процентов, биться в каждом эпизоде", - цитирует Барриоса "Чемпионат.сом".
"Играя в Колумбии, а потом в Аргентине, я мечтал когда-нибудь выйти на поле в матче Лиги чемпионов. И вот я здесь, а у "Зенита" есть шанс попасть в этот турнир. Думаю, в Лиге чемпионов у нас всё получится, как мы мечтаем. Вне зависимости от того, с кем сыграем. Надо только выкладываться на сто процентов, биться в каждом эпизоде", - цитирует Барриоса "Чемпионат.сом".
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