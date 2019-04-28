Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (0:2) в 26-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
ЦСКА сразу взял инициативу в свои руки, команда довольно быстро двигалась... но после ошибки Игоря Акинфеева... команда как-то растерялась, начался "пожар", молодые ребята сломались, а соперник наоборот воспрял духом. Когда пропускаешь подобные мячи очень важно держать себя в руках, сохранить спокойствие. В этот момент хочется все силы бросить в атаку, но нужно себя притормозить, и если бы это случилось сегодня - результат мог бы иным. А получилось не так: потеря позиций, отсутствие страховки, и всё это привело ко второму мячу, забитому в классическом стиле.
Обидно, что проиграли, но, думаю, Гончаренко сейчас остановит этот хаос в обороне. Огромные проблемы у ЦСКА возникают из-за того, как команда в последнее время играет в защите. В этот раз игра команды разочаровала, как-то безграмотно всё. В этот момент ещё важен лидер на поле, который может скомандовать. Это мог бы делать Акинфеев, но он, во-первых, не полевой футболист, а во-вторых, довольно часто молчит, будто сам по себе. Нужно действовать как это делал Лев Иванович Яшин, который rкаждому партнёру подсказывал как действовать.
- О предстоящих матчах ЦСКА против "Динамо" (дома) и "Зенита" (в гостях):
У "Динамо" работоспособный коллектив, в то время как наших захвалили. Например, Облякова, Ахметова и Чалова, которых и в сборную уже сватают, и в европейские клубы. Но они не готовы к такому уровню, поэтому и захваливать их нельзя. Чалов стал больше работать, но этого недостаточно, играет в основном на отскоках. Ахметов техничный парень, но им всем ещё нужно много работать, и каждого нужно учить и направлять.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Матч в Санкт-Петербурге предстоит крайне сложный. Дзюба набрал серьёзную форму, он высокий и мощный, и есть вероятность, что оборона ЦСКА в таком своём состоянии с ним не справится. Восстановился Васин, но пока действует не лучшим образом. Шансов в матче с "Зенитом" мало, да и с "Динамо" будет тяжело. 2 очка будет неплохим результатом, хотя, прямо говоря, в родных стенах "Динамо" нужно обыгрывать.
- Об игре:
ЦСКА сразу взял инициативу в свои руки, команда довольно быстро двигалась... но после ошибки Игоря Акинфеева... команда как-то растерялась, начался "пожар", молодые ребята сломались, а соперник наоборот воспрял духом. Когда пропускаешь подобные мячи очень важно держать себя в руках, сохранить спокойствие. В этот момент хочется все силы бросить в атаку, но нужно себя притормозить, и если бы это случилось сегодня - результат мог бы иным. А получилось не так: потеря позиций, отсутствие страховки, и всё это привело ко второму мячу, забитому в классическом стиле.
Обидно, что проиграли, но, думаю, Гончаренко сейчас остановит этот хаос в обороне. Огромные проблемы у ЦСКА возникают из-за того, как команда в последнее время играет в защите. В этот раз игра команды разочаровала, как-то безграмотно всё. В этот момент ещё важен лидер на поле, который может скомандовать. Это мог бы делать Акинфеев, но он, во-первых, не полевой футболист, а во-вторых, довольно часто молчит, будто сам по себе. Нужно действовать как это делал Лев Иванович Яшин, который rкаждому партнёру подсказывал как действовать.
- О предстоящих матчах ЦСКА против "Динамо" (дома) и "Зенита" (в гостях):
У "Динамо" работоспособный коллектив, в то время как наших захвалили. Например, Облякова, Ахметова и Чалова, которых и в сборную уже сватают, и в европейские клубы. Но они не готовы к такому уровню, поэтому и захваливать их нельзя. Чалов стал больше работать, но этого недостаточно, играет в основном на отскоках. Ахметов техничный парень, но им всем ещё нужно много работать, и каждого нужно учить и направлять.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Матч в Санкт-Петербурге предстоит крайне сложный. Дзюба набрал серьёзную форму, он высокий и мощный, и есть вероятность, что оборона ЦСКА в таком своём состоянии с ним не справится. Восстановился Васин, но пока действует не лучшим образом. Шансов в матче с "Зенитом" мало, да и с "Динамо" будет тяжело. 2 очка будет неплохим результатом, хотя, прямо говоря, в родных стенах "Динамо" нужно обыгрывать.
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