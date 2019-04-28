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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой

Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Краснодара" (0:2) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

ЦСКА сразу взял инициативу в свои руки, команда довольно быстро двигалась... но после ошибки Игоря Акинфеева... команда как-то растерялась, начался "пожар", молодые ребята сломались, а соперник наоборот воспрял духом. Когда пропускаешь подобные мячи очень важно держать себя в руках, сохранить спокойствие. В этот момент хочется все силы бросить в атаку, но нужно себя притормозить, и если бы это случилось сегодня - результат мог бы иным. А получилось не так: потеря позиций, отсутствие страховки, и всё это привело ко второму мячу, забитому в классическом стиле.

Обидно, что проиграли, но, думаю, Гончаренко сейчас остановит этот хаос в обороне. Огромные проблемы у ЦСКА возникают из-за того, как команда в последнее время играет в защите. В этот раз игра команды разочаровала, как-то безграмотно всё. В этот момент ещё важен лидер на поле, который может скомандовать. Это мог бы делать Акинфеев, но он, во-первых, не полевой футболист, а во-вторых, довольно часто молчит, будто сам по себе. Нужно действовать как это делал Лев Иванович Яшин, который rкаждому партнёру подсказывал как действовать.

- О предстоящих матчах ЦСКА против "Динамо" (дома) и "Зенита" (в гостях):

У "Динамо" работоспособный коллектив, в то время как наших захвалили. Например, Облякова, Ахметова и Чалова, которых и в сборную уже сватают, и в европейские клубы. Но они не готовы к такому уровню, поэтому и захваливать их нельзя. Чалов стал больше работать, но этого недостаточно, играет в основном на отскоках. Ахметов техничный парень, но им всем ещё нужно много работать, и каждого нужно учить и направлять.

- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:

Матч в Санкт-Петербурге предстоит крайне сложный. Дзюба набрал серьёзную форму, он высокий и мощный, и есть вероятность, что оборона ЦСКА в таком своём состоянии с ним не справится. Восстановился Васин, но пока действует не лучшим образом. Шансов в матче с "Зенитом" мало, да и с "Динамо" будет тяжело. 2 очка будет неплохим результатом, хотя, прямо говоря, в родных стенах "Динамо" нужно обыгрывать.
Теги: Пономарев ЦСКА Краснодар
Вчера, 22:35
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