"Оренбург" – "Арсенал": стали известны стартовые составы команд

Россия РПЛ 2018/19
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13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
Роман Широков покидает "Динамо" (22)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (16)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (4)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (12)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
"Оренбург" – "Арсенал": стали известны стартовые составы команд
"Оренбург" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
"Оренбург": Довбня – Малых, Шахов, Терехов, Афонин, Сутормин – С. Козлов, Мишкич, Маляров – Галаджан, Деспотович.
Запасные: Фролов, Кулишев, Алвеш, А. Козлов, Чуканов.
"Арсенал"[b][/b]: Нигматуллин – Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш – Кадири, Берхамов – Бакаев, Горбатенко, Мирзов – Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
"Оренбург": Довбня – Малых, Шахов, Терехов, Афонин, Сутормин – С. Козлов, Мишкич, Маляров – Галаджан, Деспотович.
Запасные: Фролов, Кулишев, Алвеш, А. Козлов, Чуканов.
"Арсенал"[b][/b]: Нигматуллин – Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш – Кадири, Берхамов – Бакаев, Горбатенко, Мирзов – Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
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