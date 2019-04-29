"Оренбург" – "Арсенал": стали известны стартовые составы команд

"Оренбург" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.: Довбня – Малых, Шахов, Терехов, Афонин, Сутормин – С. Козлов, Мишкич, Маляров – Галаджан, Деспотович.Запасные: Фролов, Кулишев, Алвеш, А. Козлов, Чуканов.[b][/b]: Нигматуллин – Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш – Кадири, Берхамов – Бакаев, Горбатенко, Мирзов – Джорджевич.Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.