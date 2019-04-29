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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

"Оренбург" – "Арсенал": стали известны стартовые составы команд

"Оренбург" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.

"Оренбург": Довбня – Малых, Шахов, Терехов, Афонин, Сутормин – С. Козлов, Мишкич, Маляров – Галаджан, Деспотович.

Запасные: Фролов, Кулишев, Алвеш, А. Козлов, Чуканов.

"Арсенал"[b][/b]: Нигматуллин – Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш – Кадири, Берхамов – Бакаев, Горбатенко, Мирзов – Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 16:49
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