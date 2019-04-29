Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (3)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (6)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Михаил Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба "Спартака"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть свою должность после окончания сезона-2018/19.
Претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.
Изначально неверный диагноз был поставлен защитнику Николаю Рассказову, который травмировался во встрече 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0, 21 апреля). 21-летний игрок выбыл до конца сезона.
"Спорт-Экспресс"
Претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.
Изначально неверный диагноз был поставлен защитнику Николаю Рассказову, который травмировался во встрече 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0, 21 апреля). 21-летний игрок выбыл до конца сезона.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.