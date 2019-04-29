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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Михаил Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба "Спартака"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть свою должность после окончания сезона-2018/19.

Претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.

Изначально неверный диагноз был поставлен защитнику Николаю Рассказову, который травмировался во встрече 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0, 21 апреля). 21-летний игрок выбыл до конца сезона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:17
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#2  Spartacus1971   (Сегодня, 19:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора,сколько травм уже какой год,каждый матч новый состав.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Робсон   (Сегодня, 19:26)
  • -2
  •  (2)

А что с Жиго?
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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