Михаил Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба "Спартака"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть свою должность после окончания сезона-2018/19.Претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.Изначально неверный диагноз был поставлен защитнику Николаю Рассказову, который травмировался во встрече 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0, 21 апреля). 21-летний игрок выбыл до конца сезона.