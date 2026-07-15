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Тикнизян оценил шансы клубов РПЛ в еврокубках

Защитник "Црвены Звезды" Наир Тикнизян поделился мнением о том, как российские клубы могли бы выступать в еврокубках после возвращения на международную арену.
Фото: Eurasia Sport Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
По мнению футболиста, сильнейшие команды РПЛ способны успешно конкурировать с европейскими клубами после непродолжительной адаптации.

"Топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы", — заявил Тикнизян.

Отдельно защитник выделил "Зенит". По его словам, петербургский клуб уже сейчас соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов и при улучшении игры без мяча способен пройти далеко в турнире.

Игрок также отметил, что главным отличием еврокубков от РПЛ являются более высокая интенсивность и скорость переходных фаз.

Источник: "Известия"

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