Тикнизян оценил шансы клубов РПЛ в еврокубках

"Топ-5 или топ-6 команд РПЛ готовы к этим скоростям. Думаю, через адаптацию они спокойно смогут навязывать борьбу в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы", — заявил Тикнизян.
Отдельно защитник выделил "Зенит". По его словам, петербургский клуб уже сейчас соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов и при улучшении игры без мяча способен пройти далеко в турнире.
Игрок также отметил, что главным отличием еврокубков от РПЛ являются более высокая интенсивность и скорость переходных фаз.
Источник: "Известия"