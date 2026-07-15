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Определился первый финалист чемпионата мира - 2026

Определился первый финалист чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Им стала сборная Испании, которая в полуфинальном матче уверенно обыграла Францию со счётом 2:0.

Теперь "Красная фурия" поборется за титул чемпиона мира. Соперник испанцев определится 15 июля, когда во втором полуфинале встретятся действующий чемпион мира Аргентина и сборная Англии.

Проигравшая Франция сыграет в матче за третье место.

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