Определился первый финалист чемпионата мира - 2026

Определился первый финалист чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Им стала сборная Испании, которая в полуфинальном матче уверенно обыграла Францию со счётом 2:0.



Теперь "Красная фурия" поборется за титул чемпиона мира. Соперник испанцев определится 15 июля, когда во втором полуфинале встретятся действующий чемпион мира Аргентина и сборная Англии.



Проигравшая Франция сыграет в матче за третье место.