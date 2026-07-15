В УЕФА начали искать соперника Инфантино на выборах президента ФИФА — СМИ

По информации talkSPORT, в европейских футбольных ассоциациях началось обсуждение возможных кандидатов на пост президента ФИФА перед предстоящими выборами.

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По данным talkSPORT, активность европейских федераций усилилась после решения дисциплинарного комитета ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время ЧМ-2026.



Среди потенциальных кандидатов называются владелец польской "Легии" Дариуш Миодуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни. При этом действующий глава УЕФА Александер Чеферин, как утверждается, сосредоточится на переизбрании в европейской организации, а президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пока не планирует участвовать в борьбе за пост главы ФИФА.



Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок. Выдвижение кандидатов завершится 18 ноября, а выборы состоятся в тот же день в Рабате.