Радимов: у Аргентины и Англии не будет шансов против Испании в финале

После выхода Испании в финал ЧМ Владислав Радимов заявил, что ни Аргентина, ни Англия не смогут остановить команду Луиса де ла Фуэнте.

Фото: ФК "Зенит"





"Не важно, кто пройдет в финал — Аргентина или Англия, у них все равно не будет шансов", — заявил Радимов.

Соперник испанцев по финалу определится 15 июля в полуфинальной встрече между Аргентиной и Англией. Финал мундиаля пройдет 19 июля в Нью-Йорке.



Источник: По мнению бывшего полузащитника " Зенита ", испанцы находятся на слишком высоком уровне и являются главными фаворитами турнира.Соперник испанцев по финалу определится 15 июля в полуфинальной встрече между Аргентиной и Англией. Финал мундиаля пройдет 19 июля в Нью-Йорке.Источник: "Матч ТВ"