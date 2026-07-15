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Радимов: у Аргентины и Англии не будет шансов против Испании в финале

После выхода Испании в финал ЧМ Владислав Радимов заявил, что ни Аргентина, ни Англия не смогут остановить команду Луиса де ла Фуэнте.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего полузащитника "Зенита", испанцы находятся на слишком высоком уровне и являются главными фаворитами турнира.

"Не важно, кто пройдет в финал — Аргентина или Англия, у них все равно не будет шансов", — заявил Радимов.

Соперник испанцев по финалу определится 15 июля в полуфинальной встрече между Аргентиной и Англией. Финал мундиаля пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Источник: "Матч ТВ"

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