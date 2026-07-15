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Аршавин: полуфинал ЧМ-2026 напоминал товарищеский матч

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от победы Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
По словам бывшего футболиста, ожидания от одного из главных матчей турнира не оправдались.

"Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было", — заявил Аршавин.

Он отметил, что Испания полностью навязала Франции свой футбол и заслуженно вышла в финал. При этом Аршавин признался, что не испытывает симпатий к испанской сборной и в решающем матче будет поддерживать победителя пары Англия — Аргентина.

В полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года.

Источник: "Матч ТВ"

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