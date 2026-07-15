Галактионов оценил адаптацию Джикии в "Локомотиве"

"Он молодец, привыкает к требованиям. Это футболист высокой квалификации, поэтому ему не надо много объяснять — он схватывает всё на лету", — заявил Галактионов.
Тренер отметил, что сейчас клуб внимательно следит за физическим состоянием Джикии и постепенно увеличивает его игровую нагрузку, чтобы избежать мышечных травм и помочь защитнику набрать оптимальную форму.
32-летний Джикия присоединился к "Локомотиву" в июне, подписав контракт до лета 2027 года. Новый сезон РПЛ железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с "Ахматом".
Источник: "Матч ТВ"