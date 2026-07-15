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Галактионов оценил адаптацию Джикии в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, как проходит адаптация новичка команды Георгия Джикии.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
По словам наставника железнодорожников, опытный защитник быстро освоился и без труда воспринимает требования тренерского штаба.

"Он молодец, привыкает к требованиям. Это футболист высокой квалификации, поэтому ему не надо много объяснять — он схватывает всё на лету", — заявил Галактионов.

Тренер отметил, что сейчас клуб внимательно следит за физическим состоянием Джикии и постепенно увеличивает его игровую нагрузку, чтобы избежать мышечных травм и помочь защитнику набрать оптимальную форму.

32-летний Джикия присоединился к "Локомотиву" в июне, подписав контракт до лета 2027 года. Новый сезон РПЛ железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с "Ахматом".

Источник: "Матч ТВ"

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