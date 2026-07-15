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Быстров: "ФИФА тащит Месси в финал всеми силами"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что на нынешнем ЧМ арбитры помогают сборной Аргентины и Лионелю Месси.
Фото: Global Look Press
Экс-футболист считает, что сборная Аргентины выйдет в финал, а одной из причин назвал благосклонное отношение к команде со стороны судей.

"ФИФА тащит Месси в финал всеми силами. Люди не замечают симпатий судей. На этом турнире ему помогают", — заявил Быстров.

По мнению бывшего игрока, если у Аргентины возникнут проблемы по ходу встречи с Англией, судейские решения могут оказаться в пользу действующих чемпионов мира.

Полуфинал Аргентина — Англия пройдет 15 июля. Победитель сыграет в финале с Испанией 19 июля в Нью-Йорке.

Источник: Metaratings

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