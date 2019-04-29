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«Оренбург» и «Арсенал» не выяснили, кто из них достойнее Лиги Европы
После победы над «Спартаком» «Ростов» крупно влетел «Оренбургу». «Арсенал» не повторил ошибок команды Карпина, но тоже не сумел добиться победы и пока не бросил вызова «Спартаку» на турнирной дистанции. Более того, по остроте превзошёл соперника именно «Оренбург».
Фото: группа ФК "Оренбург" Вконтакте
«Оренбург» должен был открывать счёт
Парадокс: проблемы с центральными защитниками имел «Оренбург», а по игре вопросы возникали к основной паре оборонцев «Арсенала» Беляеву и Григалаве. Федотову пришлось выпускать в старте Шахова и опускать в защиту опорника Афонина, но его парни контролировали ситуацию в своей штрафной и доминировали в чужой.
За 12 минут «Оренбург» нанёс 3 опасных удара, причём все они выросли с фланговых передач. В основном это были навесы, на 24-й минуте ещё и Малых удачно навесил на другого латераля Терехова. Реализация хозяев подводила: на гол в первой части встречи они точно наиграли, хотя не делали ничего особенного – просто хорошо навешивали и почему-то всегда выигрывали борьбу.
Это вам не «Спартак»
Оказывается, следом «Арсенал» ответил пятью ударами, но ни один из них не запомнился. «Оренбург» не стремился высоко прессинговать соперника, не имел ничего против переката мяча между их защитниками, а на большее «Арсенал» не был способен.
В отличие от «Спартака», «Оренбург» не давал сопернику никакого свободного пространства, отлично выстраивал подстраховку против Мирзова с Бакаевым. Без Альвареса при смещающихся в центр вингерах не хватало и ширины.
Помимо организованности и грамотности, хозяева брали в обороне и числом, играя 5-3-2. Но обвинить в автобусности их не получится никак: я уже говорил о четырёх моментах «Оренбурга», причём ни один из них не был следствием контратаки.
Деспот – сила и слабость «Оренбурга»
Форвард команды Федотова нанёс сегодня 5 ударов, в то время как все остальные игроки – не больше двух. С одной стороны, наличие Деспотовича в штрафной всегда даёт оренбуржцам адресата для навеса, который с большой долей вероятности доберётся до мяча. Но растёт от этого только xG: после перерыва Джордже продолжил откликаться на передачи партнёров и превращать их в степную оренбургскую пыль. Не мог попасть в створ даже с лини вратарской.
Внезапно!
«Арсенал» по ходу матча владел территориальным преимуществом, но именно перед своим голом чуть отошёл назад и получил пару опасных моментов у своих ворот. И тут наконец удалось убежать в быструю атаку за счёт Джорджевича. Хозяева её вроде бы догнали, но наглость и смелость Бакаева сделали своё дело: он один попёр на всех, а на добивании помог как раз Джорджевич.
Глоабльно так и не найдя ключей к обороне «Оренбурга», «Арсенал» забил и принялся оборонять драгоценный перевес.
Потеря Берхамова и преимущества
«Оренбург» сумел быстро переключиться на атакующий лад. Тут очень кстати для «Оренбурга» схватился за пах Кантемир Берхамов: пока опорник «Арсенала» дожидался замены, хозяева нашли брешь на левом краю штрафной «Арсенала» (фланг Комбарова-Бакаева). Сначала Маляров вывел на опаснейшую позицию Терехова, а потом чуть ли не пешком разыграл комбинашечку с Суторминым. К логичному итогу это дело привёл Алвеш.
Тяжёлый день Волошина
Португалец вышел на замену с диким настроем: он и праздновал гол, словно затыкая каких-то хейтеров, и наиграл на две жёлтые. Работа арбитра Николая Волошина сегодня, думается, не понравилась никому: с одной стороны, Федотов жаловался на «выездное» судейство (20:8 по фолам), а туляки могли припомнить непоказанные жёлтые Алвешу и Афонину. Для легионера та карточка должна была стать первой, а вот Афонин за обоюдную стычку с Мирзовым мог получить вторую.
Волошин решил не удалять опытного игрока, а в компенсированное время он едва не забил сам и не позволил забить сопернику. Встреча получилась тяжелейшей и для футболистов, и для судей: каждый эпизод требовал максимальной концентрации и мобилизации. Игра наглядно показала, почему эти команды сейчас более-менее на нравных претендуют на еврокубковое место, а не на стыковые матчи.
Чемпионат России
26 тур
"Оренбург" – "Арсенал" 1:1
Голы: Алвеш, 78 - Джорджевич, 62
26 тур
"Оренбург" – "Арсенал" 1:1
Голы: Алвеш, 78 - Джорджевич, 62
"Оренбург": Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов, 86), Терехов, Малых, Афонин, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Алвеш, 69)
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Берхамов (Кангва, 74), Мирзов, Бакаев, Джорджевич
Предупреждения: Джорджевич, 16, Маляров, 27, Кадири, 41, Алвеш, 80, Мирзов, 88, Григалава, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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