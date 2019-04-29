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Ростов
Ахмат
Урал
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Фанаты "Спартака" снова оскорбляют Глушакова и просят их не позорить

Активные болельщики "Спартака" вновь начали оскорблять капитана команды Дениса Глушакова.

Полузащитника массово освистали при объявлении стартовых составов на матч 27-го тура чемпионата России с "Рубином" на "Открытие Арене" (на последних домашних играх, когда игрок попадал в состав, свист имел скорее частный характер).

Также фанаты адресовали хавбеку персональную кричалку с требованием покинуть команду в самом начале встречи, еще до традиционной "Боже, "Спартак" храни".

Вдобавок фан-сектор скандировал "Перестаньте нас позорить!" и "Не позорьте "Спартак"!".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 20:29
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