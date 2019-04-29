Россия РПЛ 2018/19
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Фанаты "Спартака" снова оскорбляют Глушакова и просят их не позорить
Активные болельщики "Спартака" вновь начали оскорблять капитана команды Дениса Глушакова.
Полузащитника массово освистали при объявлении стартовых составов на матч 27-го тура чемпионата России с "Рубином" на "Открытие Арене" (на последних домашних играх, когда игрок попадал в состав, свист имел скорее частный характер).
Также фанаты адресовали хавбеку персональную кричалку с требованием покинуть команду в самом начале встречи, еще до традиционной "Боже, "Спартак" храни".
Вдобавок фан-сектор скандировал "Перестаньте нас позорить!" и "Не позорьте "Спартак"!".
"Спорт-Экспресс"
Полузащитника массово освистали при объявлении стартовых составов на матч 27-го тура чемпионата России с "Рубином" на "Открытие Арене" (на последних домашних играх, когда игрок попадал в состав, свист имел скорее частный характер).
Также фанаты адресовали хавбеку персональную кричалку с требованием покинуть команду в самом начале встречи, еще до традиционной "Боже, "Спартак" храни".
Вдобавок фан-сектор скандировал "Перестаньте нас позорить!" и "Не позорьте "Спартак"!".
"Спорт-Экспресс"
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