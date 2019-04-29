Россия РПЛ 2018/19
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Кононов - журналисту: справляюсь ли я с работой? А вы справляетесь? И я так же
На пресс-конференции после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России главный тренер «Спартака» Олег Кононов пикировался с журналистами и заявил, что чувствует доверие со стороны игроков, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
– Не хотел бы отвечать, хотел бы вопросов по игре. Как отреагировал? Решение совета директоров, вот и всё.
– «Спартак» не создаёт моментов в позиционном нападении весной. Все голы – контратаки. Как вы на сборах строили игру команды?
– У нас моменты есть. Какие они – с позиционного нападения или с быстрых атак, это не имеет значения. Команда соперника против нас в большей степени закрываются. Нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми и создаём моменты.
– Вы понимали, что процесс построения игры будет таким длительным, были к этому готовы?
– Конечно, был. Готов был к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее заиграла в футбол, который приносит результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств, в первую очередь травм, нам не удаётся играть составом, которым хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы игроки прогрессировали. Надо постоянно работать над собой. Ребята работают, но важно время.
– В том самом сообщении об отставке руководства было сказано, что чемпионский состав себя исчерпал. Каким вы видите «Спартак» будущего, видите ли ветеранов?
– Не хотел бы делить ветеранов и молодых. Должны все прогрессировать. Вижу «Спартак», который будет побеждать и приносить удовлетворение от игры. Чтобы игроки, которые представляют и будут представлять «Спартак», прогрессировали.
– Цели, поставленные перед командой зимой, всё дальше. Вам доверили строительство новой команды, но вы говорили о задачах попасть в Лигу чемпионов, взять Кубок. Вряд ли они будут выполнены. Вы сами готовы будете подать в отставку или готовы строить новую команду без выполнения целей?
– Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. После «Арсенала» мне уже задавали такой вопрос. На эти ваши скользкие… или не скользкие, а с определённым смыслом слова, не хотел бы отвечать, зачем?
Вам я бы тоже хотел сказать. Вы какой мне вопрос тогда задавали?
– Справляетесь ли Вы со своей работой?
– Вы какую газету или издание представляете? А вы справляетесь? Ну и я так же. Я тогда уже всё сказал. Там всё было на табло. Я сказал про лапшу на ушах? Там много было задано в один вопрос, что у нас всё не получается. Не хотел отвечать на этот глупый вопрос, вот и всё.
– А что получается?
В первую очередь то, что мы двигаемся в своём направлении. Мне очень нравится, что команда хочет играть в этот футбол. Есть доверие, это для тренера самое главное.
– Видно, что 35-летний Ещенко оказывает Вам какое-то доверие. А команда… Либо она психологически сломлена…
– Мы отыграли достаточно непростые матчи за 10 дней. Конечно, здесь, возможно, наложилась несвежесть. В первую очередь из-за этого мы переходили из обороны в атаку, играли в пас не так быстро.
Бывают игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм. Потом было не так просто собраться.
У меня доверие к игрокам большое, что я чувствую и с их стороны. А дальше – работать.
– На команду навалилась такая череда неудач, из которой её может вытащить только единение ребят. Но не кажется, что они бьются единым коллективом друг за друга.
– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.
Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.
Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.
– В такой трудной психологической ситуации Вам не кажется недальновидным решение выпускать Глушакова в каждом матче? Умярова, Игнатова поддержали бы болельщики, игроки бы не слушали эти оскорбления…
– Вообще не каждый матч. У вас вот такая позиция, у меня более рабочая изнутри. Вы бы поступили так, но вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту, – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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