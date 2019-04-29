Кононов - журналисту: справляюсь ли я с работой? А вы справляетесь? И я так же

На пресс-конференции после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России главный тренер «Спартака» Олег Кононов пикировался с журналистами и заявил, что чувствует доверие со стороны игроков, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин. Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

– Не хотел бы отвечать, хотел бы вопросов по игре. Как отреагировал? Решение совета директоров, вот и всё.– У нас моменты есть. Какие они – с позиционного нападения или с быстрых атак, это не имеет значения. Команда соперника против нас в большей степени закрываются. Нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми и создаём моменты.– Конечно, был. Готов был к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее заиграла в футбол, который приносит результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств, в первую очередь травм, нам не удаётся играть составом, которым хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы игроки прогрессировали. Надо постоянно работать над собой. Ребята работают, но важно время.– Не хотел бы делить ветеранов и молодых. Должны все прогрессировать. Вижу «Спартак», который будет побеждать и приносить удовлетворение от игры. Чтобы игроки, которые представляют и будут представлять «Спартак», прогрессировали.– Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. После «Арсенала» мне уже задавали такой вопрос. На эти ваши скользкие… или не скользкие, а с определённым смыслом слова, не хотел бы отвечать, зачем?Вам я бы тоже хотел сказать. Вы какой мне вопрос тогда задавали?– Вы какую газету или издание представляете? А вы справляетесь? Ну и я так же. Я тогда уже всё сказал. Там всё было на табло. Я сказал про лапшу на ушах? Там много было задано в один вопрос, что у нас всё не получается. Не хотел отвечать на этот глупый вопрос, вот и всё.В первую очередь то, что мы двигаемся в своём направлении. Мне очень нравится, что команда хочет играть в этот футбол. Есть доверие, это для тренера самое главное.– Мы отыграли достаточно непростые матчи за 10 дней. Конечно, здесь, возможно, наложилась несвежесть. В первую очередь из-за этого мы переходили из обороны в атаку, играли в пас не так быстро.Бывают игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм. Потом было не так просто собраться.У меня доверие к игрокам большое, что я чувствую и с их стороны. А дальше – работать.– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.– Вообще не каждый матч. У вас вот такая позиция, у меня более рабочая изнутри. Вы бы поступили так, но вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту, – цитирует Кононова корреспондентПётр Газин.