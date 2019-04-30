"Енисей" исполнил мечту болельщика, который хочет стать журналистом (видео)

История болельщика «Енисея» Павла Черноусова, который хочет стать спортивным журналистом. Мы постарались реализовать мечту Паши и сделали его на один матч пресс-атташе команды. https://t.co/zRTOaqg9E5 pic.twitter.com/7fTvyqiBSZ — ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 30, 2019

"Енисей" сделал приятный сюрприз своему болельщику с инвалидностью Павлу Черноусову.Павел мечтает стать спортивным журналистом и красноярский клуб на один матч назначил Черноусова пресс-атташе команды.