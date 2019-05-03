Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Игонин: будет вдвойне приятно оформить чемпионство против ЦСКА
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин рассказал, что хотел бы увидеть чемпионство сине-бело-голубых на домашней арене.
"Когда "Зенит" оформит чемпионство? В Грозном всегда играть непросто, да и "Локомотив" может добыть победу в Туле. Мне, как и всем болельщикам, хочется, чтобы это произошло дома, в Санкт-Петербурге. Тем более с таким соперником, как ЦСКА, это будет вдвойне приятно и значимо.
Что касается прошлой игры, не думаю, что "Зенит" играл расслабленно, считая, что чемпионат уже выигран досрочно. Счет в первом тайме мог быть 5:0, но самарцы забили 2 гола, которые не вытекали из хода матча. Петербуржцы играли по ситуации и могли включиться в любой момент, что и произошло.
Я считаю, "Зенит" выиграл бы чемпионство и без зимних приобретений. Единственное, новые футболисты добавили игровое качество, процентов на двадцать. В этом плане последние трансферы были очень грамотным решением. В отношении конечного результата я не сомневался в чемпионстве и без последних приобретений.
Кто внес самый большой вклад в успех "Зенита"? Я думаю, что руководство клуба. У команды прекрасный тренер, очень сильные игроки, команда способна уверенно выступать в Лиге чемпионов. Все эти условия создает руководство. Не будь его, команду не тренировал бы Семак, не было бы сильных футболистов и нового стадиона.
Могу ли я выделить кого-то из игроков? В этом сезоне и нас много героев. В этом смысле "Зенит" радует, игра команды строится не на двух-трех футболистах. В начале сезона у нас хорошо выступали Кокорин с Дзюбой, сейчас Азмун, Ракицкий и Лунев демонстрируют отличную игру. Хорошо, что в "Зените" сейчас много важных и определяющих игроков", - цитирует Игонина Sport24.ru.
"Когда "Зенит" оформит чемпионство? В Грозном всегда играть непросто, да и "Локомотив" может добыть победу в Туле. Мне, как и всем болельщикам, хочется, чтобы это произошло дома, в Санкт-Петербурге. Тем более с таким соперником, как ЦСКА, это будет вдвойне приятно и значимо.
Что касается прошлой игры, не думаю, что "Зенит" играл расслабленно, считая, что чемпионат уже выигран досрочно. Счет в первом тайме мог быть 5:0, но самарцы забили 2 гола, которые не вытекали из хода матча. Петербуржцы играли по ситуации и могли включиться в любой момент, что и произошло.
Я считаю, "Зенит" выиграл бы чемпионство и без зимних приобретений. Единственное, новые футболисты добавили игровое качество, процентов на двадцать. В этом плане последние трансферы были очень грамотным решением. В отношении конечного результата я не сомневался в чемпионстве и без последних приобретений.
Кто внес самый большой вклад в успех "Зенита"? Я думаю, что руководство клуба. У команды прекрасный тренер, очень сильные игроки, команда способна уверенно выступать в Лиге чемпионов. Все эти условия создает руководство. Не будь его, команду не тренировал бы Семак, не было бы сильных футболистов и нового стадиона.
Могу ли я выделить кого-то из игроков? В этом сезоне и нас много героев. В этом смысле "Зенит" радует, игра команды строится не на двух-трех футболистах. В начале сезона у нас хорошо выступали Кокорин с Дзюбой, сейчас Азмун, Ракицкий и Лунев демонстрируют отличную игру. Хорошо, что в "Зените" сейчас много важных и определяющих игроков", - цитирует Игонина Sport24.ru.
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