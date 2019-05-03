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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Алексей Игонин: будет вдвойне приятно оформить чемпионство против ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин рассказал, что хотел бы увидеть чемпионство сине-бело-голубых на домашней арене.

"Когда "Зенит" оформит чемпионство? В Грозном всегда играть непросто, да и "Локомотив" может добыть победу в Туле. Мне, как и всем болельщикам, хочется, чтобы это произошло дома, в Санкт-Петербурге. Тем более с таким соперником, как ЦСКА, это будет вдвойне приятно и значимо.

Что касается прошлой игры, не думаю, что "Зенит" играл расслабленно, считая, что чемпионат уже выигран досрочно. Счет в первом тайме мог быть 5:0, но самарцы забили 2 гола, которые не вытекали из хода матча. Петербуржцы играли по ситуации и могли включиться в любой момент, что и произошло.

Я считаю, "Зенит" выиграл бы чемпионство и без зимних приобретений. Единственное, новые футболисты добавили игровое качество, процентов на двадцать. В этом плане последние трансферы были очень грамотным решением. В отношении конечного результата я не сомневался в чемпионстве и без последних приобретений.

Кто внес самый большой вклад в успех "Зенита"? Я думаю, что руководство клуба. У команды прекрасный тренер, очень сильные игроки, команда способна уверенно выступать в Лиге чемпионов. Все эти условия создает руководство. Не будь его, команду не тренировал бы Семак, не было бы сильных футболистов и нового стадиона.

Могу ли я выделить кого-то из игроков? В этом сезоне и нас много героев. В этом смысле "Зенит" радует, игра команды строится не на двух-трех футболистах. В начале сезона у нас хорошо выступали Кокорин с Дзюбой, сейчас Азмун, Ракицкий и Лунев демонстрируют отличную игру. Хорошо, что в "Зените" сейчас много важных и определяющих игроков", - цитирует Игонина Sport24.ru.
Теги: Игонин ЦСКА Зенит
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