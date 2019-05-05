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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Лука Джорджевич: рад за "Зенит". Они чемпионы России, они были лучшими в этом году

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", прокомментировал чемпионство питерского клуба.

"Очень рад за Зенит. Они чемпионы России, они были лучшими в этом году. Уже много сообщений пришло. Пока поговорил только с мамой и папой", — сказал Джорджевич в эфире "Матч Премьер".
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 01:51
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 02:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Ты, Лука, если бы поточнее в ворота попадал из выгодных моментов, тоже был бы сейчас чемпионом...

Хотя... когда уже продадут это грёбаное полено под названием Заболотный? Сегодня опять т такой выход запорол...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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