"Зенит" в самолете узнал о чемпионстве и снял этот момент на видео

"Зенит" опубликовал видео из самолета, на котором зафиксировал момент, когда команда узнала о чемпионстве в РПЛ сезона-2018/19.Футболисты возвращались в Санкт-Петербург после матча с "Ахматом" (1:1), когда "Арсенал" обыграл "Локомотив"(2:0), лишив железнодорожников возможности обогнать сине-бело-голубых в турнирной таблице.