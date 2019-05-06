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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Никита Симонян: Дзюбе честь и хвала

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян поздравил "Зенит" с чемпионством.

"Хорошо, что в нашем чемпионате каждый год новый чемпион. "Зенит" выиграл чемпионат заслуженно и справедливо. Я хочу поздравить всех зенитовцев, в особенности - Семака, поскольку он показал, что не только блестящий игрок, но и тренер. Я за него болею. Одна из главных задач тренеров - создание здорового климата в команде. Ему это полностью удалось.

Какие шансы у этого "Зенита" в Лиге чемпионов? Надо драться, надо бодаться, но пока наши клубы уступают европейским.

Что касается Дзюбы, то я отношусь к нему с очень большим уважением и прежде всего к тому, что он воспитанник "Спартака". А то, что он забивает за клуб и сборную — честь ему и хвала", - цитирует Симоняна Sport24.
Теги: Симонян Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 14:27
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