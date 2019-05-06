Россия РПЛ 2018/19
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Никита Симонян: Дзюбе честь и хвала
Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян поздравил "Зенит" с чемпионством.
"Хорошо, что в нашем чемпионате каждый год новый чемпион. "Зенит" выиграл чемпионат заслуженно и справедливо. Я хочу поздравить всех зенитовцев, в особенности - Семака, поскольку он показал, что не только блестящий игрок, но и тренер. Я за него болею. Одна из главных задач тренеров - создание здорового климата в команде. Ему это полностью удалось.
Какие шансы у этого "Зенита" в Лиге чемпионов? Надо драться, надо бодаться, но пока наши клубы уступают европейским.
Что касается Дзюбы, то я отношусь к нему с очень большим уважением и прежде всего к тому, что он воспитанник "Спартака". А то, что он забивает за клуб и сборную — честь ему и хвала", - цитирует Симоняна Sport24.
"Хорошо, что в нашем чемпионате каждый год новый чемпион. "Зенит" выиграл чемпионат заслуженно и справедливо. Я хочу поздравить всех зенитовцев, в особенности - Семака, поскольку он показал, что не только блестящий игрок, но и тренер. Я за него болею. Одна из главных задач тренеров - создание здорового климата в команде. Ему это полностью удалось.
Какие шансы у этого "Зенита" в Лиге чемпионов? Надо драться, надо бодаться, но пока наши клубы уступают европейским.
Что касается Дзюбы, то я отношусь к нему с очень большим уважением и прежде всего к тому, что он воспитанник "Спартака". А то, что он забивает за клуб и сборную — честь ему и хвала", - цитирует Симоняна Sport24.
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