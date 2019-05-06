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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит": наши болельщики – лучшие в мире! Это наша общая победа!

"Зенит" выразил особую благодарность болельщикам, которые приехали в Грозный на матч с "Ахматом" (1:1).

"Ваша поддержка на "Ахмат Арене" помогла команде проявить характер и добиться волевой ничьей, которая в результате позволила досрочно завоевать чемпионский титул. Яркая атмосфера, которую вы создали на площади перед "Пулково-2", в очередной раз доказала, что болельщики "Зенита" – лучшие в мире! Это наша общая победа!" – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:31
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