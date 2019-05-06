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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Соседи Мамаева в Краснодаре поблагодарили его за создание детской площадки

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" зачитал обращение от соседей футболиста в Краснодаре, которое подписали более 13 человек.

"Мамаев характеризуется положительно. Никогда не был замечен в алкогольном опьянении, не курит, не выражается нецензурной бранью. Павел – любящий муж и отец, часто проводит с детьми время. Организует мини-турниры по футболу с участием детей. За детскую площадку возле дома благодарны ему дополнительно, потому что она создана на средства семьи Мамаевых", – говорится в обращении соседей.

"СЭ"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 16:14
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