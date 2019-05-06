Соседи Мамаева в Краснодаре поблагодарили его за создание детской площадки

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" зачитал обращение от соседей футболиста в Краснодаре, которое подписали более 13 человек."Мамаев характеризуется положительно. Никогда не был замечен в алкогольном опьянении, не курит, не выражается нецензурной бранью. Павел – любящий муж и отец, часто проводит с детьми время. Организует мини-турниры по футболу с участием детей. За детскую площадку возле дома благодарны ему дополнительно, потому что она создана на средства семьи Мамаевых", – говорится в обращении соседей.