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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании

Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб может вручить золотую медаль за победу в чемпионате России — 2018/19 семье бывшего спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании, который скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.

"Сейчас регламент предусматривает изготовление медалей по заявке клуба. Я хорошо знаю сына Константина Сарсании. Считаю, что все причастные к чемпионству должны получить знак этой победы — медаль. Мне кажется, будет благородно вручить ее семье Сарсании", — цитирует Медведева "Рейтинг букмекеров".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 18:01
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 18:07)
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Это будет СУПЕР...КОНСТАНТИН очень много сделал для ЗЕНИТА...ЗЕМЛЯ ЕМУ ПУХОМ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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