Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (5)
11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании
Президент "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб может вручить золотую медаль за победу в чемпионате России — 2018/19 семье бывшего спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании, который скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.
"Сейчас регламент предусматривает изготовление медалей по заявке клуба. Я хорошо знаю сына Константина Сарсании. Считаю, что все причастные к чемпионству должны получить знак этой победы — медаль. Мне кажется, будет благородно вручить ее семье Сарсании", — цитирует Медведева "Рейтинг букмекеров".
"Сейчас регламент предусматривает изготовление медалей по заявке клуба. Я хорошо знаю сына Константина Сарсании. Считаю, что все причастные к чемпионству должны получить знак этой победы — медаль. Мне кажется, будет благородно вручить ее семье Сарсании", — цитирует Медведева "Рейтинг букмекеров".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.