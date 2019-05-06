Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: медаль - это отношение "Зенита" к Кокорину: клуб от него не отказался
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отметила отношение петербургской команды к её подзащитному. За три тура до конца сезона в РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе первое место, Кокорин также стал чемпионом страны.
"Вчера Александр Кокорин был внесён в список награждённых медалью за чемпионство. Это не просто медаль, а отношение команды к Александру: она от него не отказалась. Это стоит дорогого. Мы поздравляем Александра и считаем, что это заслуженно", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
"Вчера Александр Кокорин был внесён в список награждённых медалью за чемпионство. Это не просто медаль, а отношение команды к Александру: она от него не отказалась. Это стоит дорогого. Мы поздравляем Александра и считаем, что это заслуженно", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
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