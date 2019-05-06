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Ахмат
Оренбург
Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат: медаль - это отношение "Зенита" к Кокорину: клуб от него не отказался

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, отметила отношение петербургской команды к её подзащитному. За три тура до конца сезона в РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе первое место, Кокорин также стал чемпионом страны.

"Вчера Александр Кокорин был внесён в список награждённых медалью за чемпионство. Это не просто медаль, а отношение команды к Александру: она от него не отказалась. Это стоит дорогого. Мы поздравляем Александра и считаем, что это заслуженно", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 19:47
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