– В чемпионской гонке симпатизирую “Зениту”, конечно. Что с ним происходит? Наверное, они привыкли к победам. Думают, что все будет так же легко, как это было в прошлые годы.
Отметим, что Илья Вахания, выступающий сейчас за “Ростов”, является воспитанником “Зенита”.
Напомним, петербургский клуб имеет на своем счету 50 очков. Он занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 26 туров. “Краснодар” с таким же количеством очков идет вторым, уступая сине-бело-голубым лишь по результатам личных встреч.
Источник: “РБ Спорт”
Вахания: “Зенит” привык к победам. Думают, что все будет так же легко, как в прошлые годы
Защитник “Ростова” Илья Вахания сообщил, что симпатизирует “Зениту” в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"