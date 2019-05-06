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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в ближайшее трансферное окно "Зенит" постарается пополнить состав топовым российским футболистом. Также он прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургскую команду защитника "Ахмата" Милада Мохаммади.

"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три — сомнительно, четыре — уже много. Когда было пять аргентинцев в "Зените", это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.

Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 21:14
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#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:25)
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Он "ДУМАЕТ"! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vermis_64
Это кто ж такой?

На Фернандеса видимо намекает. Какая разница, у Орлова мозги текут с такой силой, что правду от бреда не отличишь.


Ну! flushed У меня Фернандес не ассоциировался с российским топ игроком.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чего бы не было такого желания, у Газпрома денег немеряно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Крайнего защитника бы надо... А то и двух) Но, прям, топовых у нас нет.
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Это кто ж такой?

На Фернандеса видимо намекает. Какая разница, у Орлова мозги текут с такой силой, что правду от бреда не отличишь.


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это кто ж такой? Мне на ум никто не приходит. Из тех кто нужен по позиции.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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