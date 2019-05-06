Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста
Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в ближайшее трансферное окно "Зенит" постарается пополнить состав топовым российским футболистом. Также он прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургскую команду защитника "Ахмата" Милада Мохаммади.
"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три — сомнительно, четыре — уже много. Когда было пять аргентинцев в "Зените", это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.
Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - цитирует Орлова Sport24.
"Интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади логичен. Он друг Азмуна и тоже иранец. Есть такое правило, чтобы в клубе был еще один соотечественник-футболист. Три — сомнительно, четыре — уже много. Когда было пять аргентинцев в "Зените", это было ошибкой. Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде.
Переход Мохаммади зависит от того, сколько будет легионеров в заявке на следующий сезон в чемпионате России. У "Зенита" есть деньги, от трансфера Паредеса еще не всю сумму потратили. Я думаю, что у "Зенита" есть мощное желание все деньги вложить в российского топ-футболиста", - цитирует Орлова Sport24.
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