"Уфа" получила предложения по четырём футболистам

"Уфа" получила предложения по четырём игрокам. К нападающему Сильвестру Игбуну проявляет интерес европейский клуб из лиги, не входящей в топ-5. Также клуб может покинуть румын Йонуц Неделчару, который в этом сезоне провёл 23 игры за "Уфу" и отметился забитым мячом.Дмитрием Живоглядовым интересуется "Локомотив", а Даниилом Круговым - "Зенит".