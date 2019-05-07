Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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"Уфа" получила предложения по четырём футболистам

"Уфа" получила предложения по четырём игрокам. К нападающему Сильвестру Игбуну проявляет интерес европейский клуб из лиги, не входящей в топ-5. Также клуб может покинуть румын Йонуц Неделчару, который в этом сезоне провёл 23 игры за "Уфу" и отметился забитым мячом.

Дмитрием Живоглядовым интересуется "Локомотив", а Даниилом Круговым - "Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Уфа Игбун Живоглядов
Сегодня, 16:50
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(1)
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Продадут Слая-вылетят к хренам в следующем сезоне! ( если в этом году прописку сохранят)
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 16:54)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем нам Круговой если мы от него недавно избавились?Шейдаевым не интересуемся случаем в Самаре?Чемп заканчивается,наступает время о...х историй.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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