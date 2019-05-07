Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не попал в список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.25 мая национальная команда Украины под руководством главного тренера Андрея Шевченко соберется для подготовки к отборочным матчам Евро-2020. 7 июня сборная Украины сыграет с Сербией, 10 июня — с Люксембургом.