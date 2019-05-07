Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:20
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
14:32
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
13:32
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
12:11
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
11:34
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (3)
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (3)
09:19
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
Трент Александр-Арнолд: в противостоянии с Месси и Коутиньо очень важно не относиться к ним с излишним уважением
07:09
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (2)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (2)
Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не попал в список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов.
25 мая национальная команда Украины под руководством главного тренера Андрея Шевченко соберется для подготовки к отборочным матчам Евро-2020. 7 июня сборная Украины сыграет с Сербией, 10 июня — с Люксембургом.
ФФУ
25 мая национальная команда Украины под руководством главного тренера Андрея Шевченко соберется для подготовки к отборочным матчам Евро-2020. 7 июня сборная Украины сыграет с Сербией, 10 июня — с Люксембургом.
ФФУ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.