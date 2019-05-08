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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Крылья Советов" подарили родильным домам Самары клубные соски-пустышки

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чичерин вместе с маскотом команды Крысом Лютиком посетили родильные отделения №20 и 21 при самарской городской больнице им.Пирогова, сообщает клубная пресс-служба. В рамках акции "С детства за "Крылья" они передали родильным домам клубные соски-пустышки, чтобы каждый родившийся маленький житель Самары получал небольшой подарок от нашей команды и был причастен к клубу.

Соски-пустышки были переданы и напрямую молодым мамам, которым Чичерин с Лютиком пожелали крепкого здоровья. Все они сделали памятное фото с представителями "Крыльев" и позитивно оценили акцию клуба.



Ну а ранее в рамках акции "С детства за "Крылья" волонтеры и маскот клуба провели раздачу сосок-пустышек на самарской набережной, в парке Гагарина и рядом с одной из детских поликлиник. В ближайшее время "Крылья Советов" планируют посетить еще несколько родильных домов в Самаре и области.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 21:06
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#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень щедро, пустышки...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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