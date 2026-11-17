В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Японии и Парагвая. На второй минуте счет открыл защитник московского "Динамо" Хуан Хосе Касерес. На данный момент счет 2:0 в пользу парагвайцев.
Касерес дебютировал за сборную Парагвая в июне 2023 года и впервые отличился за национальную команду забитым голом. Всего в активе 26-летнего футболиста 25 игр за свою страну.
Защитник "Динамо" забил дебютный гол за национальную сборную
Хуан Хосе Касерес впервые отличился забитым мячом в футболке национальной команды.
Фото: ФК "Динамо"