Россия РПЛ 2018/19
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Кто за что воюет. Оставшиеся турнирные мотивации в чемпионате России
Впереди ещё три тура – и многое в нашей лиге может измениться. Всё равно только «Зениту», которого уже никто не скинет с первого места, двум последним неудачникам «Анжи» и «Енисею», а также группе команд в середине таблице. На остальных позициях - огненная борьба
«Локомотив»
«Железнодорожники» не сумели защитить титул, но благодаря мощному весеннему рывку они остаются главными номинантами на вторую прямую путёвку в Лигу Чемпионов (у них 49 баллов). Они опережают на два очка «Краснодар» и на четыре - ЦСКА. Так что в их положении ещё всё может измениться.
Впереди у «красно-зелёных» проходные соперники – «Рубин», «Урал» и «Уфа». Казалось бы, ситуация комфортная, но у «Локомотива» остаётся игра на Кубок против «Ростова». Она вполне может сбить команде Сёмина дыхание.
Прогноз Rusfootball.info – 2 место, 56 очков
«Краснодар»
Мы хвалим Мусаева и его молодую дерзкую команду, но в этом году у них всего три победы в 15-ти матчах, так что споткнуться «быки» могут об любого соперника. Сейчас у них два очка отставания от «Локо» (то есть 47) и два преимущества перед ЦСКА. «Краснодару» бы удержаться на третьей позиции (это место в квалификации ЛЧ).
Впереди скромные «Енисей» и «Рубин», а ещё беспощадный «Арсенал», который откошмарил всех топов в этом сезоне. Если «Краснодар» перестанет хромать на обе ноги, вполне может наконец-то сыграть не в Лиге Европы. В теории южане могут упасть и ниже Тулы (разница – пять очков), но это произойдёт совсем вряд ли.
Прогноз Rusfootball.info – 3 место, 54 очка
ЦСКА
Команда Гончаренко считалась главным соперником «Зенита» ещё зимой, но довольно скоро стало понятно, что «армейцы» не вывезут. Слишком много необязательных ошибок (вроде кошмара с «Оренбургом» после отличного выноса в дерби «Спартака») привели к тому, что сейчас у «красно-синих» только 45 баллов.
ЦСКА остро нужна Лига Чемпионов, Евгений Гинер начинает переживать без финансовой подпитки и может собраться, как говорят, продать Марио Фернандеса. Шансы ещё есть – до настолько же беспокойного «Краснодара» рукой подать.
Впереди чемпионский «Зенит», «Ахмат» и «Крылья». Если пионеротряд Гончаренко возьмёт себя в руки и возьмёт девять очков, возможно, драконовских мер президент «красно-синих» ещё избежит. В обратном случае ЦСКА может остаться и без Лиги Европы.
Прогноз Rusfootball.info – 4 место, 52 очка
«Спартак»
У «красно-белых» (на данный момент 43 очка) традиционно ничего не понятно. Вообще, «Спартак» может ещё сигануть и на третью строчку – если очень повезёт. Но вполне способен и вылететь даже из Лиги Европы, поскольку на расстоянии одного очка напирает беспощадный тульский «Арсенал», которым некоторые игроки москвичей теперь вполне могут пугать своих детей на ночь.
Впереди у Народной команды совсем дежурный график: «Уфа», «Крылья» и «Оренбург». Если Кононову удастся избежать жестоких пертурбаций внутри команды, «Спартак» вполне может набрать максимум. И тогда – только ждать осечек ЦСКА и «Краснодара», у которых календарь не такой простой.
Прогноз Rusfootball.info – 5 место, 49 очков
«Арсенал»
Эти гении, от которых после увольнения Кононова, никто не ждал ничего выдающегося, потрясающе проводят весну. Пока что именно они выглядят более заслуживающими Лигу Европы, чем «Спартак».
Но проблема в том, что у Тулы куда серьёзнее календарь, чем у всех команд сверху. У них лишняя игра (ответная против «Урала» на Кубок) при этом ещё впереди «Краснодар» и обычно упорствующее против крепких соперников «Динамо». Между ними ещё затесался скромный «Анжи», который тоже большой любитель ставить палки в колеса командам, которые претендуют на еврокубки (вспомните «Ростов»).
Если Кубок возьмёт «Локомотив», Тулу вполне устроит и шестое место, на котором они сейчас находятся. Но чтобы наверняка – лучше выпихивать «Спартак», до которого лишь одно очко.
Прогноз Rusfootball.info – 6 место, 47 очков
«Ростов»
Дончане, похоже, на пятую строчку шансов не имеют, потому что шесть очков разрыв, да ещё и «Динамо», и «Зенит» (пусть немотивированный) впереди. Между всего этого – игра против «Локо» за Кубок. Именно на нём команде Карпина, наверное, и стоит сконцентрироваться. Потому что даже если трофей возьмёт «Локо» и шестое место станет плодоносным, южане едва ли до него доберутся.
Прогноз Rusfootball.info – 7 место, 42 очка
«Динамо»
«Бело-голубые» дарят шанс обогнать себя кому угодно, но им везёт с конкурентами: «Крылья Советов» продолжают покорно проигрывать, а «Уфа» слишком глубоко забралась, чтобы успеть выбраться. Сейчас команда Хохлова стоит на границе стыковых матчей (30 очков) и ещё вполне может туда провалиться – до той же Самары всего 2 балла.
Впереди игры с «Ростовом», «Енисеем» и Тулой. Против первых двоих «бело-голубые» вполне могут себя показать, если не будут разбазаривать моменты, и отделаться от матчами с лидерами ФНЛ. С «Арсеналом» будет потяжелее, но и с ним при должной удаче всё может срастись.
Прогноз Rusfootball.info – 12 место, 35 очков
«Крылья Советов»
По ходу сезона Самара поменяла Тихонова на Божовича, но успеха это не принесло – у «Крыльев» шесть поражений в восьми встречах. Не сработали и усиления, поскольку вылетели и Джано, и Самедов.
«Крылья» ещё могут вырваться из стыков и лишить своих почитателей нервотрепки, но это всего лишь в теории. Потому что в таком разболтанном состоянии волжанам придётся играть с «Ахматом», ЦСКА и «Спартаком».
Стыков «Крыльям» не избежать.
Прогноз Rusfootball.info – 13 место, 29 очков
«Уфа»
Команда Евсеева ещё может вырваться из стыков: у них четыре очка отставания от «Динамо» (то есть 26 в активе). Но соперники впереди – кошмар. «Спартак», «Оренбург» и «Локомотив» практически не оставляют шансов «Уфе».
Так что почти наверняка башкирцев ждут в ФНЛ для очного противостояния.
Прогноз Rusfootball.info – 14 место, 29 очков (самарцы выше по личным встречам)
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура
Григорий Каленов, Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Локомотив»
«Железнодорожники» не сумели защитить титул, но благодаря мощному весеннему рывку они остаются главными номинантами на вторую прямую путёвку в Лигу Чемпионов (у них 49 баллов). Они опережают на два очка «Краснодар» и на четыре - ЦСКА. Так что в их положении ещё всё может измениться.
Впереди у «красно-зелёных» проходные соперники – «Рубин», «Урал» и «Уфа». Казалось бы, ситуация комфортная, но у «Локомотива» остаётся игра на Кубок против «Ростова». Она вполне может сбить команде Сёмина дыхание.
Прогноз Rusfootball.info – 2 место, 56 очков
«Краснодар»
Мы хвалим Мусаева и его молодую дерзкую команду, но в этом году у них всего три победы в 15-ти матчах, так что споткнуться «быки» могут об любого соперника. Сейчас у них два очка отставания от «Локо» (то есть 47) и два преимущества перед ЦСКА. «Краснодару» бы удержаться на третьей позиции (это место в квалификации ЛЧ).
Впереди скромные «Енисей» и «Рубин», а ещё беспощадный «Арсенал», который откошмарил всех топов в этом сезоне. Если «Краснодар» перестанет хромать на обе ноги, вполне может наконец-то сыграть не в Лиге Европы. В теории южане могут упасть и ниже Тулы (разница – пять очков), но это произойдёт совсем вряд ли.
Прогноз Rusfootball.info – 3 место, 54 очка
ЦСКА
Команда Гончаренко считалась главным соперником «Зенита» ещё зимой, но довольно скоро стало понятно, что «армейцы» не вывезут. Слишком много необязательных ошибок (вроде кошмара с «Оренбургом» после отличного выноса в дерби «Спартака») привели к тому, что сейчас у «красно-синих» только 45 баллов.
ЦСКА остро нужна Лига Чемпионов, Евгений Гинер начинает переживать без финансовой подпитки и может собраться, как говорят, продать Марио Фернандеса. Шансы ещё есть – до настолько же беспокойного «Краснодара» рукой подать.
Впереди чемпионский «Зенит», «Ахмат» и «Крылья». Если пионеротряд Гончаренко возьмёт себя в руки и возьмёт девять очков, возможно, драконовских мер президент «красно-синих» ещё избежит. В обратном случае ЦСКА может остаться и без Лиги Европы.
Прогноз Rusfootball.info – 4 место, 52 очка
«Спартак»
У «красно-белых» (на данный момент 43 очка) традиционно ничего не понятно. Вообще, «Спартак» может ещё сигануть и на третью строчку – если очень повезёт. Но вполне способен и вылететь даже из Лиги Европы, поскольку на расстоянии одного очка напирает беспощадный тульский «Арсенал», которым некоторые игроки москвичей теперь вполне могут пугать своих детей на ночь.
Впереди у Народной команды совсем дежурный график: «Уфа», «Крылья» и «Оренбург». Если Кононову удастся избежать жестоких пертурбаций внутри команды, «Спартак» вполне может набрать максимум. И тогда – только ждать осечек ЦСКА и «Краснодара», у которых календарь не такой простой.
Прогноз Rusfootball.info – 5 место, 49 очков
«Арсенал»
Эти гении, от которых после увольнения Кононова, никто не ждал ничего выдающегося, потрясающе проводят весну. Пока что именно они выглядят более заслуживающими Лигу Европы, чем «Спартак».
Но проблема в том, что у Тулы куда серьёзнее календарь, чем у всех команд сверху. У них лишняя игра (ответная против «Урала» на Кубок) при этом ещё впереди «Краснодар» и обычно упорствующее против крепких соперников «Динамо». Между ними ещё затесался скромный «Анжи», который тоже большой любитель ставить палки в колеса командам, которые претендуют на еврокубки (вспомните «Ростов»).
Если Кубок возьмёт «Локомотив», Тулу вполне устроит и шестое место, на котором они сейчас находятся. Но чтобы наверняка – лучше выпихивать «Спартак», до которого лишь одно очко.
Прогноз Rusfootball.info – 6 место, 47 очков
«Ростов»
Дончане, похоже, на пятую строчку шансов не имеют, потому что шесть очков разрыв, да ещё и «Динамо», и «Зенит» (пусть немотивированный) впереди. Между всего этого – игра против «Локо» за Кубок. Именно на нём команде Карпина, наверное, и стоит сконцентрироваться. Потому что даже если трофей возьмёт «Локо» и шестое место станет плодоносным, южане едва ли до него доберутся.
Прогноз Rusfootball.info – 7 место, 42 очка
«Динамо»
«Бело-голубые» дарят шанс обогнать себя кому угодно, но им везёт с конкурентами: «Крылья Советов» продолжают покорно проигрывать, а «Уфа» слишком глубоко забралась, чтобы успеть выбраться. Сейчас команда Хохлова стоит на границе стыковых матчей (30 очков) и ещё вполне может туда провалиться – до той же Самары всего 2 балла.
Впереди игры с «Ростовом», «Енисеем» и Тулой. Против первых двоих «бело-голубые» вполне могут себя показать, если не будут разбазаривать моменты, и отделаться от матчами с лидерами ФНЛ. С «Арсеналом» будет потяжелее, но и с ним при должной удаче всё может срастись.
Прогноз Rusfootball.info – 12 место, 35 очков
«Крылья Советов»
По ходу сезона Самара поменяла Тихонова на Божовича, но успеха это не принесло – у «Крыльев» шесть поражений в восьми встречах. Не сработали и усиления, поскольку вылетели и Джано, и Самедов.
«Крылья» ещё могут вырваться из стыков и лишить своих почитателей нервотрепки, но это всего лишь в теории. Потому что в таком разболтанном состоянии волжанам придётся играть с «Ахматом», ЦСКА и «Спартаком».
Стыков «Крыльям» не избежать.
Прогноз Rusfootball.info – 13 место, 29 очков
«Уфа»
Команда Евсеева ещё может вырваться из стыков: у них четыре очка отставания от «Динамо» (то есть 26 в активе). Но соперники впереди – кошмар. «Спартак», «Оренбург» и «Локомотив» практически не оставляют шансов «Уфе».
Так что почти наверняка башкирцев ждут в ФНЛ для очного противостояния.
Прогноз Rusfootball.info – 14 место, 29 очков (самарцы выше по личным встречам)
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура
Григорий Каленов, Роман Гуськов, Rusfootball.info
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