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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Кто за что воюет. Оставшиеся турнирные мотивации в чемпионате России

Впереди ещё три тура – и многое в нашей лиге может измениться. Всё равно только «Зениту», которого уже никто не скинет с первого места, двум последним неудачникам «Анжи» и «Енисею», а также группе команд в середине таблице. На остальных позициях - огненная борьба

Кто за что воюет. Оставшиеся турнирные мотивации в чемпионате России

«Локомотив»

«Железнодорожники» не сумели защитить титул, но благодаря мощному весеннему рывку они остаются главными номинантами на вторую прямую путёвку в Лигу Чемпионов (у них 49 баллов). Они опережают на два очка «Краснодар» и на четыре - ЦСКА. Так что в их положении ещё всё может измениться.

Впереди у «красно-зелёных» проходные соперники – «Рубин», «Урал» и «Уфа». Казалось бы, ситуация комфортная, но у «Локомотива» остаётся игра на Кубок против «Ростова». Она вполне может сбить команде Сёмина дыхание.

Прогноз Rusfootball.info – 2 место, 56 очков



«Краснодар»

Мы хвалим Мусаева и его молодую дерзкую команду, но в этом году у них всего три победы в 15-ти матчах, так что споткнуться «быки» могут об любого соперника. Сейчас у них два очка отставания от «Локо» (то есть 47) и два преимущества перед ЦСКА. «Краснодару» бы удержаться на третьей позиции (это место в квалификации ЛЧ).

Впереди скромные «Енисей» и «Рубин», а ещё беспощадный «Арсенал», который откошмарил всех топов в этом сезоне. Если «Краснодар» перестанет хромать на обе ноги, вполне может наконец-то сыграть не в Лиге Европы. В теории южане могут упасть и ниже Тулы (разница – пять очков), но это произойдёт совсем вряд ли.

Прогноз Rusfootball.info – 3 место, 54 очка

ЦСКА

Команда Гончаренко считалась главным соперником «Зенита» ещё зимой, но довольно скоро стало понятно, что «армейцы» не вывезут. Слишком много необязательных ошибок (вроде кошмара с «Оренбургом» после отличного выноса в дерби «Спартака») привели к тому, что сейчас у «красно-синих» только 45 баллов.

ЦСКА остро нужна Лига Чемпионов, Евгений Гинер начинает переживать без финансовой подпитки и может собраться, как говорят, продать Марио Фернандеса. Шансы ещё есть – до настолько же беспокойного «Краснодара» рукой подать.

Впереди чемпионский «Зенит», «Ахмат» и «Крылья». Если пионеротряд Гончаренко возьмёт себя в руки и возьмёт девять очков, возможно, драконовских мер президент «красно-синих» ещё избежит. В обратном случае ЦСКА может остаться и без Лиги Европы.

Прогноз Rusfootball.info – 4 место, 52 очка



«Спартак»

У «красно-белых» (на данный момент 43 очка) традиционно ничего не понятно. Вообще, «Спартак» может ещё сигануть и на третью строчку – если очень повезёт. Но вполне способен и вылететь даже из Лиги Европы, поскольку на расстоянии одного очка напирает беспощадный тульский «Арсенал», которым некоторые игроки москвичей теперь вполне могут пугать своих детей на ночь.

Впереди у Народной команды совсем дежурный график: «Уфа», «Крылья» и «Оренбург». Если Кононову удастся избежать жестоких пертурбаций внутри команды, «Спартак» вполне может набрать максимум. И тогда – только ждать осечек ЦСКА и «Краснодара», у которых календарь не такой простой.

Прогноз Rusfootball.info – 5 место, 49 очков

«Арсенал»

Эти гении, от которых после увольнения Кононова, никто не ждал ничего выдающегося, потрясающе проводят весну. Пока что именно они выглядят более заслуживающими Лигу Европы, чем «Спартак».

Но проблема в том, что у Тулы куда серьёзнее календарь, чем у всех команд сверху. У них лишняя игра (ответная против «Урала» на Кубок) при этом ещё впереди «Краснодар» и обычно упорствующее против крепких соперников «Динамо». Между ними ещё затесался скромный «Анжи», который тоже большой любитель ставить палки в колеса командам, которые претендуют на еврокубки (вспомните «Ростов»).

Если Кубок возьмёт «Локомотив», Тулу вполне устроит и шестое место, на котором они сейчас находятся. Но чтобы наверняка – лучше выпихивать «Спартак», до которого лишь одно очко.

Прогноз Rusfootball.info – 6 место, 47 очков



«Ростов»

Дончане, похоже, на пятую строчку шансов не имеют, потому что шесть очков разрыв, да ещё и «Динамо», и «Зенит» (пусть немотивированный) впереди. Между всего этого – игра против «Локо» за Кубок. Именно на нём команде Карпина, наверное, и стоит сконцентрироваться. Потому что даже если трофей возьмёт «Локо» и шестое место станет плодоносным, южане едва ли до него доберутся.

Прогноз Rusfootball.info – 7 место, 42 очка



«Динамо»

«Бело-голубые» дарят шанс обогнать себя кому угодно, но им везёт с конкурентами: «Крылья Советов» продолжают покорно проигрывать, а «Уфа» слишком глубоко забралась, чтобы успеть выбраться. Сейчас команда Хохлова стоит на границе стыковых матчей (30 очков) и ещё вполне может туда провалиться – до той же Самары всего 2 балла.

Впереди игры с «Ростовом», «Енисеем» и Тулой. Против первых двоих «бело-голубые» вполне могут себя показать, если не будут разбазаривать моменты, и отделаться от матчами с лидерами ФНЛ. С «Арсеналом» будет потяжелее, но и с ним при должной удаче всё может срастись.

Прогноз Rusfootball.info – 12 место, 35 очков

«Крылья Советов»

По ходу сезона Самара поменяла Тихонова на Божовича, но успеха это не принесло – у «Крыльев» шесть поражений в восьми встречах. Не сработали и усиления, поскольку вылетели и Джано, и Самедов.

«Крылья» ещё могут вырваться из стыков и лишить своих почитателей нервотрепки, но это всего лишь в теории. Потому что в таком разболтанном состоянии волжанам придётся играть с «Ахматом», ЦСКА и «Спартаком».

Стыков «Крыльям» не избежать.

Прогноз Rusfootball.info – 13 место, 29 очков

«Уфа»

Команда Евсеева ещё может вырваться из стыков: у них четыре очка отставания от «Динамо» (то есть 26 в активе). Но соперники впереди – кошмар. «Спартак», «Оренбург» и «Локомотив» практически не оставляют шансов «Уфе».

Так что почти наверняка башкирцев ждут в ФНЛ для очного противостояния.

Прогноз Rusfootball.info – 14 место, 29 очков (самарцы выше по личным встречам)

В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура

Григорий Каленов, Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Спартак ЦСКА
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#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
.наконец то ....тишинааа...ляпотааа...а то всё Ливеры да Тотены..аж с души прёт...
началось.... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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