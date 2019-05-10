Россия РПЛ 2018/19
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19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
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Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (24)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (24)
18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (15)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (15)
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (27)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (27)
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Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
"Анжи" вылетел из премьер-лиги
"Анжи" в матче 28-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1) и потерял все шансы сохранить прописку в премьер-лиге.
Махачкалинская команда, в активе которой 20 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице за два тура до конца, потеряла шансы догнать "Уфу", которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах. В случае равенства очков уфимцы будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.
Махачкалинская команда, в активе которой 20 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице за два тура до конца, потеряла шансы догнать "Уфу", которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах. В случае равенства очков уфимцы будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.
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