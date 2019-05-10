"Анжи" вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1) и потерял все шансы сохранить прописку в премьер-лиге.Махачкалинская команда, в активе которой 20 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице за два тура до конца, потеряла шансы догнать "Уфу", которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах. В случае равенства очков уфимцы будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.