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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Анжи" вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура чемпионата России уступил "Арсеналу" (0:1) и потерял все шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

Махачкалинская команда, в активе которой 20 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице за два тура до конца, потеряла шансы догнать "Уфу", которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах. В случае равенства очков уфимцы будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.
Теги: Анжи
Сегодня, 18:34
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15
(5)
#15  Яamon   (Сегодня, 19:58)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
поздравляю!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#14  Седой  Россия (Сегодня, 19:58)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вспоминается песня Ленинграда-Ехай, ехай...


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#13  Савелий  Россия (Сегодня, 19:25)
  • -3
  •  (3)
online

Куйня, если вылетят, через год опять купят возвращение..((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#12  vasiliy   (Сегодня, 19:03)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Irbis
Neighbor,
Если у Спартака будет такая игра то в след сезоне Спартак на месте Анжи будет..хотя нет судьи как обычно помогут

обязательно потянут такая величайшая команда обязана быть в 5 лучших чем она и занимается в течении 17 лет а это стабильность иправда есть 1 чемпионство но это скорее случай ность ваше время кончилось что было больше не будет только борьба за почетные 3-5 места stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#11  Lestat  Москва (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)

Говорят Тамбов не горит желанием играть в РПЛ, так что рано радоваться )
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#10  Neighbor   (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
-Frank Dux-,
Сань, я понял, что ты неравнодушен к событию - как-никак вылетели осло...любы, но все же сдерживай свои эмоции... "Я вам покажу, как входит и выходит!" joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#9  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (6)

Праздник то какой !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#8  Irbis   (Сегодня, 18:51)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
Если у Спартака будет такая игра то в след сезоне Спартак на месте Анжи будет..хотя нет судьи как обычно помогут
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:47)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
ЧТО ЗА БРЕД? Кто это написал? У них 21 очко, и надо отыграть 5, так что теоретических шансов они не потеряли. Экспёрды, блин laughing

"экспёрды" правы а ты или читать или считать не умеешь. Анжи 20 очков, Уфа 26. 20+6=26 в пользу Уфы. Будь внимательней когда пишешь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:47)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: малкавиан
второй год подряд вылетает и никак вылететь не может

с учётом, что не все лидеры ФНЛ хотят выхода в РПЛ, то всё может быть...

Цитата: Neighbor
Ну что, черные! Дорогой дружбы - найух! Ждите там своих чумазых друзей -

СВИНЕЙ laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#5  Neighbor   (Сегодня, 18:43)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, черные! Дорогой дружбы - найух! Ждите там своих чумазых друзей - скоро их вам вослед наладим smile
Цитата: dryhnozaurus
У них 21 очко

Двадцать) И они в перди)


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#4  Wilshere   (Сегодня, 18:41)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dryhnozaurus
ЧТО ЗА БРЕД? Кто это написал? У них 21 очко, и надо отыграть 5, так что теоретических шансов они не потеряли. Экспёрды, блин laughing


В случае равенства с Уфой, Уфа будет выше по личным встречам. Так что Анжи вылетел.
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#3  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 18:38)
  • +2
  •  (2)

второй год подряд вылетает и никак вылететь не может


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#2  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:38)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dryhnozaurus
ЧТО ЗА БРЕД? Кто это написал?

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/anzhi-vyletel-iz-premer-ligi-1543486/


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#1  dryhnozaurus   (Сегодня, 18:37)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
ЧТО ЗА БРЕД? Кто это написал? У них 21 очко, и надо отыграть 5, так что теоретических шансов они не потеряли. Экспёрды, блин laughing
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
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