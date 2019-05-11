Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Хомуха: подвел низкий уровень исполнительского мастерства
Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подвел итоги выступления команды на Евро-2019 (U-17).
В заключительном туре группового этапа россияне уступили Венгрии (2:3), потерпев три поражения в трех матчах, и не попали в плей-офф.
– Сегодня мы создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы как минимум не проиграть. Но, к сожалению, что есть, то есть.
– В концовке матча не использовали явный голевой момент, после чего получили мяч в собственные ворота, и потенциальная победа превратилась в поражение...
– Реализация голевых моментов – это тот фактор, который делает разницу на высоком уровне, решает судьбу матчей. Можно вспомнить первую игру с Исландией, когда мы должны были забивать третий мяч. У нас тогда были такие голевые моменты, когда легче было забить, чем промахнуться.
И сегодня у нас были хорошие возможности, чтобы довести матч до победного результата, но подвел низкий индивидуальный уровень исполнительского мастерства в атаке.
Результат по итогам турнира – отрицательный. При этом с точки зрения организации игры, статистических выкладок, которые есть по матчам с Исландией и Португалией, мы не уступали соперникам ни в чем, кроме реализации голевых шансов.
В плане самоотдачи ни к одному из футболистов вопросов нет. Вопросы остаются только к уровню индивидуальной подготовленности каждого отдельного игрока.
– Что пожелаете футболистам перед разъездом по клубам?
– Не нужно посыпать голову пеплом. Нужно провести анализ выступления на турнире. Ребята сравнили свой уровень со сверстниками из других стран. Если они хотят прогрессировать, нужно сделать соответствующие выводы.
Те, кого все устраивает в нынешнем виде, остановятся в развитии и ничего не добьются в карьере.
РФС
В заключительном туре группового этапа россияне уступили Венгрии (2:3), потерпев три поражения в трех матчах, и не попали в плей-офф.
– Сегодня мы создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы как минимум не проиграть. Но, к сожалению, что есть, то есть.
– В концовке матча не использовали явный голевой момент, после чего получили мяч в собственные ворота, и потенциальная победа превратилась в поражение...
– Реализация голевых моментов – это тот фактор, который делает разницу на высоком уровне, решает судьбу матчей. Можно вспомнить первую игру с Исландией, когда мы должны были забивать третий мяч. У нас тогда были такие голевые моменты, когда легче было забить, чем промахнуться.
И сегодня у нас были хорошие возможности, чтобы довести матч до победного результата, но подвел низкий индивидуальный уровень исполнительского мастерства в атаке.
Результат по итогам турнира – отрицательный. При этом с точки зрения организации игры, статистических выкладок, которые есть по матчам с Исландией и Португалией, мы не уступали соперникам ни в чем, кроме реализации голевых шансов.
В плане самоотдачи ни к одному из футболистов вопросов нет. Вопросы остаются только к уровню индивидуальной подготовленности каждого отдельного игрока.
– Что пожелаете футболистам перед разъездом по клубам?
– Не нужно посыпать голову пеплом. Нужно провести анализ выступления на турнире. Ребята сравнили свой уровень со сверстниками из других стран. Если они хотят прогрессировать, нужно сделать соответствующие выводы.
Те, кого все устраивает в нынешнем виде, остановятся в развитии и ничего не добьются в карьере.
РФС
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