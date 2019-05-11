Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Давид Юрченко: почему вылетел "Енисей", лучше спрашивать у тренерского штаба
Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал вылет команды из премьер-лиги.
"Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать", - цитирует Юрченко ТАСС.
"Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать", - цитирует Юрченко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.