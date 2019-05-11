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Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Давид Юрченко: почему вылетел "Енисей", лучше спрашивать у тренерского штаба

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал вылет команды из премьер-лиги.

"Почему вылетела команда, лучше спрашивать у тренерского штаба, я не могу комментировать. Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего, нехорошо, что команда вылетела. Дома мы не так много матчей сыграли, хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку, терпение, веру в нас, команду, коллектив и весь клуб, хочется сказать им спасибо. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях, поэтому адекватного обсуждения не получится, нужно чуть-чуть подождать", - цитирует Юрченко ТАСС.
Теги: Юрченко Енисей Краснодар
Сегодня, 20:47
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