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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Дмитрий Аленичев: пока не готов сказать, насколько я виноват в вылете "Енисея" в ФНЛ

Главный тренер "Енисей" Дмитрий Аленичев дал комментарий после поражения со счётом 0:4 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

"Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие и сказалось исполнительское мастерство игроков "Краснодара".

Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах. Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос", - цитирует Аленичева пресс-служба красноярского клуба.
Теги: Аленичев Енисей Краснодар
Сегодня, 00:23
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8
(1)
#8  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 07:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
99 %
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#7  Romella  Красноярск (Сегодня, 04:04)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
почему..как спортсмены..за них болеешь..
ну как только мандат..неужели настолько можно себя неуважать rage
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#6  Xander Cage   (Сегодня, 02:19)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Надо экс-сенатору в спартак вернуться порулить
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 01:30)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пушка страшная
вспоминается как Спартак семью защами 1-0 берёг. Против Мордовии!!! Не дай Бог это ещё раз увидеть!

дай Бог это видеть почаще...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Пушка страшная   (Сегодня, 01:27)
  • -1
  •  (3)

Всё с ним ясно. Очень стабильный тренер. Он любую команду из пердива вытащит в вышку. Только не понятно, почему любая команда в вышке, с ним становится уровня пердива. Бррр, вспоминается как Спартак семью защами 1-0 берёг. Против Мордовии!!! Не дай Бог это ещё раз увидеть!
Регистрация: 8.04.2018 [жалоба]
#3  Irbis   (Сегодня, 00:42)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да после интервью где алень говорит ну соперникам очки нужнее сто процентов вина тренера
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 00:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Как всегда, идиотский вопрос т.н. журналиста о процентах.. ха-ха. Ответ понравился - надо посчитать на досуге
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:26)
  • -4
  •  (10)

Краснодару очки нужнее просто вот и всё
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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