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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (1:0) в 28-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Сегодня я понял, что у "Спартака" появился свой стиль при Кононове. Знаете, был "Бесковский стиль", "Романсовский", а теперь "Кононовский": за счёт индивидуального мастерства красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил. После этого "Спартак" записывается на свой счёт 3 очка, а тренерский штаб радуется, что зарплата будет приходить ещё какое-то время.

Игра была очень грустной, у "Уфы" было больше реальных моментов. Всё очень грустно для "Спартака", но стабильно, ведь команда уже 5-6 побед одержала подобным образом, прямо под копирку: забивается один мяч, а дальше исключительно надежда на то, что соперник не попадёт в ворота.

- О финише сезона для "Спартака":

Если говорить открыто, то нужно задаваться вопросом: а календарь на финише у "Спартака" честный по отношению к остальным командам? Все лидеры в последних турах играли между собой: "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" играл и с теми, и с теми, "Локомотив" играл с "армейцами"... и только "Спартак" на финише сезона не играет ни с кем из лидеров чемпионата. Это нормально? Это честно? А представляете что бы было, если бы на финише "красно-белые" хотя бы пару раз сыграли с лидерами... и я не думаю что такой календарь получился случайно.

- О борьбе за попадание в Лигу Европы:

Тут уже и ЦСКА в этой борьбе... Сложно сказать. Как более опытный боец "Спартак" для России может принести больше еврокубковых баллов, нежели "Арсенал". Но с другой стороны, хочется, чтобы другие тоже попробовали себя в этом турнире. В двух оставшихся турах у "Спартака" лёгкой прогулки не будет: "Крылья" хотят избежать стыковых матчей, а "Оренбург" просто не собирается кому-то что-то отдавать. И исходя из сегодняшней игры "Спартака", не думаю, что им удастся набрать в оставшихся двух матчей 6 очков. Кроме того, "Арсенал" играет более привлекательно: агрессивно, конкурентоспособно, в целом туляки смотрятся лучше своих конкурентов.

- О словах Вадима Евсеева после игры: "Почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским?"

Для меня все люди одинаковы. Но мне кажется, Евсеев имел ввиду, что приезжие люди в нашей стране не должны нас учить тому как жить и что делать. Думаю, это имел ввиду Евсеев, а не то что бразилец не такой как другие.

Регулярно замечаю, что бразильцы в составе "Спартака" больше сосредоточены на спорах с арбитрами и падениях на газон. Особенно в этом вопросе усердствует Луиз Адриано, который, наверное, пальму первенстве в этой теме хочет отобрать у Неймара. Возможно, Евсеев такими словами среагировал на подобное поведение. Да и всем известно, что Вадик довольно острый человек, но почему-то когда он бежит по полю и в камеру орёт "х** вам!", - вся страна восхищается, но когда он делает менее резкие заявления - реакция на них более острая (смеётся).
Теги: Червиченко Спартак УФА
Сегодня, 20:58
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#8  pivo69  Германия (Сегодня, 21:22)
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online

Опять чуть не застрелился...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#7  oksva  Спб (Сегодня, 21:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я согласен с этим полноватым специалистом в том , что игра Спартака - полный отстой . Чего спорить то ? А теперь о спорном . Можно посмотреть обзор матча с голевыми моментами на любом сайте и выяснится , что даже при столь убогой игре у Спартака было намного больше моментов . Кто то поспорит ? Это - раз . Ну и два , я ошибаюсь , или все команды играют друг с другом по два матча ? У Спартака легче календарь в концовке ? Андрюша , враг диет , а что же ты молчал , когда Спартак после перерыва рубился подряд со всеми лидерами , а те играли с аутсайдерами ? А , сидел в Макдоналдсе , ясно . Не все в деревне дураки .. ( МЕ) .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#6  РостовПапа   (Сегодня, 21:15)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы, отбились от Евсеева с его Евсеевтаймом и одновременно своим лучшим друзьям из Динамо потрафили
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#5  KARASS   (Сегодня, 21:10)
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online

не важно главное 3 очка в копилку хоть и пердячим паром зато конюшня возомнила из себя а 2 круг в жопе проковырялись
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#4  Al_3000  СПб (Сегодня, 21:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
взять профессионалов

Где взять??? Тем боле профи не гарантирует красивый футбол и много побед.


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Зенит навсегда!
Когда газ в России завершится, Зенит станет спонсором ГазПрома.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#3  Сандр   (Сегодня, 21:06)
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  •  (3)
online

В Туле на следующий сезон будет другая команда и не факт что игра сохранится.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  shtnk19  Москва (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Выгнать бы весь тренерский штаб у нас и взять профессионалов
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда не в бровь, а в глаз


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Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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