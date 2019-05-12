Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: у "Спартака" появился свой стиль: красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (1:0) в 28-м туре Премьер-Лиги.
Сегодня я понял, что у "Спартака" появился свой стиль при Кононове. Знаете, был "Бесковский стиль", "Романсовский", а теперь "Кононовский": за счёт индивидуального мастерства красиво забиваем один гол, а затем молимся чтобы соперник нам не забил. После этого "Спартак" записывается на свой счёт 3 очка, а тренерский штаб радуется, что зарплата будет приходить ещё какое-то время.
Игра была очень грустной, у "Уфы" было больше реальных моментов. Всё очень грустно для "Спартака", но стабильно, ведь команда уже 5-6 побед одержала подобным образом, прямо под копирку: забивается один мяч, а дальше исключительно надежда на то, что соперник не попадёт в ворота.
- О финише сезона для "Спартака":
Если говорить открыто, то нужно задаваться вопросом: а календарь на финише у "Спартака" честный по отношению к остальным командам? Все лидеры в последних турах играли между собой: "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" играл и с теми, и с теми, "Локомотив" играл с "армейцами"... и только "Спартак" на финише сезона не играет ни с кем из лидеров чемпионата. Это нормально? Это честно? А представляете что бы было, если бы на финише "красно-белые" хотя бы пару раз сыграли с лидерами... и я не думаю что такой календарь получился случайно.
- О борьбе за попадание в Лигу Европы:
Тут уже и ЦСКА в этой борьбе... Сложно сказать. Как более опытный боец "Спартак" для России может принести больше еврокубковых баллов, нежели "Арсенал". Но с другой стороны, хочется, чтобы другие тоже попробовали себя в этом турнире. В двух оставшихся турах у "Спартака" лёгкой прогулки не будет: "Крылья" хотят избежать стыковых матчей, а "Оренбург" просто не собирается кому-то что-то отдавать. И исходя из сегодняшней игры "Спартака", не думаю, что им удастся набрать в оставшихся двух матчей 6 очков. Кроме того, "Арсенал" играет более привлекательно: агрессивно, конкурентоспособно, в целом туляки смотрятся лучше своих конкурентов.
- О словах Вадима Евсеева после игры: "Почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским?"
Для меня все люди одинаковы. Но мне кажется, Евсеев имел ввиду, что приезжие люди в нашей стране не должны нас учить тому как жить и что делать. Думаю, это имел ввиду Евсеев, а не то что бразилец не такой как другие.
Регулярно замечаю, что бразильцы в составе "Спартака" больше сосредоточены на спорах с арбитрами и падениях на газон. Особенно в этом вопросе усердствует Луиз Адриано, который, наверное, пальму первенстве в этой теме хочет отобрать у Неймара. Возможно, Евсеев такими словами среагировал на подобное поведение. Да и всем известно, что Вадик довольно острый человек, но почему-то когда он бежит по полю и в камеру орёт "х** вам!", - вся страна восхищается, но когда он делает менее резкие заявления - реакция на них более острая (смеётся).
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