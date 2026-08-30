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Гендиректор "Факела" - о поражении от "Зенита": такие пенальти нельзя ставить

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов остался недоволен решением арбитра Антона Фролова назначить пенальти в концовке встречи с "Зенитом".
Фото: ФК "Факел"
Руководитель воронежского клуба считает, что именно этот эпизод лишил команду возможности увезти очко из Санкт-Петербурга.

- А сегодня зачем был назначен пенальти? Наш игрок был первым на мяче, мы же в футбол тоже играли… Нормально же играли, думаю, так бы и закончили 0:0. Для нас каждое очко - золотое. Все ребята в раздевалке сказали, что это не пенальти. Когда есть 11-метровый, мы не спорим. Но не может быть такого, что всегда против решения, - передаёт слова функционера "Матч ТВ".

Решающий эпизод произошёл на 90+1-й минуте, когда Фролов назначил 11-метровый, а Александр Соболев реализовал его и принёс "Зениту" победу - 1:0. "Факел" после шести туров имеет два очка и занимает 16-е место. 5 сентября команда сыграет в гостях с "Ростовом".

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