Гендиректор "Факела" - о поражении от "Зенита": такие пенальти нельзя ставить

- А сегодня зачем был назначен пенальти? Наш игрок был первым на мяче, мы же в футбол тоже играли… Нормально же играли, думаю, так бы и закончили 0:0. Для нас каждое очко - золотое. Все ребята в раздевалке сказали, что это не пенальти. Когда есть 11-метровый, мы не спорим. Но не может быть такого, что всегда против решения, - передаёт слова функционера "Матч ТВ".
Решающий эпизод произошёл на 90+1-й минуте, когда Фролов назначил 11-метровый, а Александр Соболев реализовал его и принёс "Зениту" победу - 1:0. "Факел" после шести туров имеет два очка и занимает 16-е место. 5 сентября команда сыграет в гостях с "Ростовом".