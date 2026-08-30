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Мусаев прокомментировал шестую подряд победу "Краснодара" в РПЛ

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что идеальный старт команды в чемпионате не повлиял на отношение футболистов к работе.
Фото: ФК "Краснодар"
После победы над "Ростовом" специалист подчеркнул, что внутри коллектива спокойно воспринимают серию из шести выигранных матчей.

- Мы не витаем в облаках. Хотим улучшить качество моментов. Никита (Кривцов) был лучшим, но мы его потеряли. Кордоба только вливается. Мы сейчас в поиске лучших сочетаний. Сегодня нервной концовки не было - молодцы. Есть плюсы и минусы. Трезво оцениваем себя. Нет у кого-то эйфории. Стремимся играть лучше, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Единственный гол принёс "Краснодару" Жубал. После шести туров команда Мусаева не потеряла ни одного очка - шесть побед и 18 баллов. "Быки" единолично возглавляют таблицу чемпионата России.

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