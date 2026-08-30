Мусаев прокомментировал шестую подряд победу "Краснодара" в РПЛ

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что идеальный старт команды в чемпионате не повлиял на отношение футболистов к работе.

Фото: ФК "Краснодар"





- Мы не витаем в облаках. Хотим улучшить качество моментов. Никита (Кривцов) был лучшим, но мы его потеряли. Кордоба только вливается. Мы сейчас в поиске лучших сочетаний. Сегодня нервной концовки не было - молодцы. Есть плюсы и минусы. Трезво оцениваем себя. Нет у кого-то эйфории. Стремимся играть лучше, - цитирует тренера "Матч ТВ"

Единственный гол принёс "Краснодару" Жубал. После шести туров команда Мусаева не потеряла ни одного очка - шесть побед и 18 баллов. "Быки" единолично возглавляют таблицу чемпионата России. После победы над "Ростовом" специалист подчеркнул, что внутри коллектива спокойно воспринимают серию из шести выигранных матчей.Единственный гол принёс "Краснодару" Жубал. После шести туров команда Мусаева не потеряла ни одного очка - шесть побед и 18 баллов. "Быки" единолично возглавляют таблицу чемпионата России.

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