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ЦСКА согласовал переход защитника махачкалинского "Динамо" - источник

Защитник махачкалинского "Динамо" Мохамед Аззи близок к продолжению карьеры в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, ЦСКА договорился о трансфере футболиста. Перед отъездом в Москву Аззи должен сыграть за махачкалинцев против "Рубина". Затем защитнику предстоит пройти медицинское обследование и подписать соглашение с ЦСКА.

Контракт будет рассчитан до 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Кроме того, "Динамо" сохранит за собой 10% от суммы следующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне Аззи провёл за махачкалинский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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