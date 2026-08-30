ЦСКА согласовал переход защитника махачкалинского "Динамо" - источник

Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, ЦСКА договорился о трансфере футболиста. Перед отъездом в Москву Аззи должен сыграть за махачкалинцев против "Рубина". Затем защитнику предстоит пройти медицинское обследование и подписать соглашение с ЦСКА.
Контракт будет рассчитан до 2030 года с возможностью продления ещё на один сезон. Кроме того, "Динамо" сохранит за собой 10% от суммы следующего трансфера игрока.
В нынешнем сезоне Аззи провёл за махачкалинский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.