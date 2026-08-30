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Экс-защитник ЦСКА может продолжить карьеру в "Родине" - источник

"Родина" рассматривает возможность возвращения в Россию бразильского защитника Родриго Бекао.
Фото: Getty Images
По информации "Чемпионата", московский клуб начал переговоры с футболистом "Фенербахче" по поводу аренды. 30-летний игрок готов рассмотреть переход. В настоящее время стороны обсуждают финансовые условия возможной сделки.

Бекао уже знаком с российским футболом - в сезоне-2018/2019 защитник выступал за ЦСКА. В дальнейшем бразилец играл за "Удинезе", "Касымпашу" и "Фенербахче".

За стамбульский клуб Бекао провёл 38 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.

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