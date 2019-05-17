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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Роберто Карлос готов помочь находящемуся на грани банкротства "Анжи", Это’о - нет

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос заявил, что готов оказать помощь махачкалинскому клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Накануне генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, что махачкалинский клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФC в сезоне-2019/20. Теперь у клуба есть время до конца мая, чтобы найти спонсоров и погасить имеющиеся у клуба долги, чтобы попытаться получить лицензию со второго раза.

"Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел "Анжи" на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать", - цитирует Карлоса "РИА Новости".
Теги: Это’О Карлос Анжи
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