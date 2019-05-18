ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Ахмат"

В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат".

Чемпионат России

29 тур

ЦСКА – "Ахмат" 1:0

Гол: Чалов, 65 (пен.)

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич (Нисимура, 63), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78).

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша (Роша, 73), Аблае, Исмаэл Силва.

Предупреждения: Васин, 7, Дивеев, 11, Плиев, 40, Швец, 48, Магнуссон, 50, Сигурдссон, 67, Нижич, 75, Уциев, 90+1
Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 18:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
52
(4)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама