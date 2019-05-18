ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Ахмат"
В матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат".
Чемпионат России
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 1:0
Гол: Чалов, 65 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич (Нисимура, 63), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша (Роша, 73), Аблае, Исмаэл Силва.
Предупреждения: Васин, 7, Дивеев, 11, Плиев, 40, Швец, 48, Магнуссон, 50, Сигурдссон, 67, Нижич, 75, Уциев, 90+1
Чемпионат России
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 1:0
Гол: Чалов, 65 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич (Нисимура, 63), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша (Роша, 73), Аблае, Исмаэл Силва.
Предупреждения: Васин, 7, Дивеев, 11, Плиев, 40, Швец, 48, Магнуссон, 50, Сигурдссон, 67, Нижич, 75, Уциев, 90+1