Юрченко: тренер рад? Слава Богу, если он рад (видео)

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко рассказал о мотивации команды на матч против "Динамо", который завершился ничьей (2:2)

- Герои матча сегодня наши болельщики, которые поддерживали нас, хоть мы два раза и уступали в счёте. Они нас гнали вперёд, мы смогли сравнять, забить красивые, по моему мнению, голы (улыбается).- Не совсем на кураже, но мы прекрасно понимал, что последняя домашняя игра, хотел порадовать болельщиков. Тем более, они были обделены тем, что мы при них сыграли не так много игр, как могли бы. Поэтому мы старались, чтобы им было приятно.Приемлемый ли результат? Не знаю. Игра показала, что мы старались и бились, а какой счёт закономерный или нет – это вопросы к тренерскому штабу.- Слава Богу, если он рад. Раз тренер рад, то и мы рады, - приводит слова игрока корреспондентАнтон Сазонтов